Le Mans 'toetje van het jaar' voor Van Uitert

Het asfalt is een beetje donker, maar daar wen je wel aan." Job van Uitert (19) maakt het zich gemakkelijk in de zetel, verstelt de pedalen naar de door hem gewenste afstand. Plotseling verlichten drie beamers de omgeving. We zijn namelijk nog niet op het legendarische Franse Circuit de la Sarthe, maar bij Adrenaline Control in Rijen, waar coureurs zich kunnen voorbereiding op hun volgende race. Als Van Uitert volgende week hoge ogen wil gooien op Le Mans, moet alles kloppen. De simulator, ontwikkeld door Atze Kerkhof, biedt uitkomst.

Zijn ogen beginnen te twinkelen als hij vooruitblikt op volgende week, wanneer er twee één-uur races op Le Mans op het programma staan. ,,Het ziet ernaar uit dat het de hele week gaat regenen, dat maakt het nog uitdagender en kan je meer het verschil maken. Ik heb er zin in.”

Door de simulator leert hij het circuit kennen. Wat te doen bij de Porsche curves (bochtencombinatie aan het eind van het circuit, die als berucht bekend staan), bijvoorbeeld. Vol gas, of toch even de voet van het pedaal? ,,Kun je kijken waar ze remmen?”, vraagt Van Uitert aan Kerkhof terwijl hij met 290 kilometer per uur over het digitale circuit raast. Kerkhof start een on board-video van een eerdere editie, en antwoordt ‘net voor de knik’. Van Uitert weet genoeg: ,,Dan hebben we nu teveel grip. En hoe moet ik deze curb (verhoging in het circuit) nemen?”

Zo realistisch mogelijk

Alles is aan te passen, in de door Kerkhof en Van Uitert op maat gemaakte digitale LMP3-wagen. Met een paar klikken verlaagt Kerkhof de weerstand, waardoor de topsnelheid omhoog kan. Alles om een voor Van Uitert zo realistisch mogelijke simulator-sessie neer kunnen te zetten.

,,Dit is het toetje van het jaar”, glundert Van Uitert. ,,Ik heb hier altijd al willen rijden. Zelfs in de simulator is het al vet.” Hij heeft het over het achterste deel van het circuit, normaal gesproken openbare weg. ,,Een tweebaansweg. Op sommige delen staat de vangrail wel erg dichtbij. Als je ziet dat je daar met bijna driehonderd kilometer per uur langs gaat, dan is dat behoorlijk spannend. Maar heel cool.”

Camper

Maandag vertrekken Van Uitert, zijn oom, vader en een vriend van zijn vader naar Frankrijk. Donderdag en zaterdag staan de races gepland. Slapen doen ze die week in een camper bij het circuit. Tijd voor gezelligheid is er zeker - ,,lekker barbecueën” - maar ook wordt vast gekeken naar volgend seizoen. Van Uitert spreekt met teams die zowel LMP2- als LMP1-auto’s hebben. ,,Volgend jaar wil ik sowieso LMP2 rijden”, zegt de Dongense coureur. ,,Op een gegeven moment heb je genoeg geleerd in deze auto en ben je klaar voor de volgende stap. Op Le Mans gaat een LMP2-wagen dertig seconden sneller per ronde dan de auto die ik nu rijd.” Teamgenoot John Farano wil ook graag die overstap maken. ,,We racen goed samen en het klikt goed met het team, maar dat wil niet zeggen dat ik ook volgend jaar nog hier rijd. Het is nog vroeg en er zijn genoeg mogelijkheden voor 2019.”

Met welke plek hij volgende week tevreden is? ,,Een podium zou leuk zijn. Maar het zijn races waarin van alles kan gebeuren. De race is korter, het is nu of nooit. Ook een wedstrijd met aanzien, iedereen wil Le Mans op zijn naam zetten. Ik moet doen wat ik moet doen, dan komt het resultaat vanzelf.”

