Late winst Breda stelt kampioensfeest Push nog even uit

Push was niet rouwig, want dit betekent wel dat komende zondag thuis tegen hetzelfde Voordaan, derde in de stand, bij winst de titel en de door corona al jaren misgelopen promotie er alsnog komen. Voor eigen publiek en dat staat coach Pim Houben wel aan: ,,Super, we moeten zelf de punten halen. Dat we het gaan vieren staat vast. We hopen nu zo snel mogelijk, dus thuis.”

Breda speelde het eerste kwart goed, maar wist het verschil nog niet te maken. Laat in de wedstrijd gebeurde dit dan toch, anders was op basis van het aantal gewonnen wedstrijden Push nu al kampioen geweest. Ook voor Breda is er de komende periode echter nog genoeg om voor te spelen: bij winst zondag thuis tegen Eindhoven en puntverlies van Helmond, zijn de play-offs om promotie hoe dan ook zeker.

Overige uitslagen

Mannen, overgangsklasse A

Union – Zwart-Wit 0-0 (0-0).



Zwart-Wit lijkt met nog vijf duels te gaan de play-offs om promotie niet meer te kunnen halen. De top drie is wel realistisch. In Nijmegen had de ploeg het betere van het spel en kwam het verdedigend niet echt in gevaar, alleen voorin was het niet goed genoeg.

Overgangsklasse B

Reigers – Breda 2-1 (0-0).

Hoewel de cruciale tegenstanders de komende weken nog komen, had Breda in Hoofddorp hele goede zaken kunnen doen. In het derde kwart leek het ook te gebeuren met een doelpunt. Breda had in het vervolg echter pech bij onder meer enkele arbitrale beslissingen. Breda blijft vooralsnog tiende, een plek die directe degradatie voorkomt, maar wel betekent dat er aan het eind beslissingswedstrijden gespeeld moeten worden.

Doelpunt Breda: Maurits Heemskerk

Push – Naarden 2-1 (0-1).

Naarden maakte het de thuisclub lastig aan de Nieuwe Inslag, maar uiteindelijk wist Push de score na de rust terecht om te buigen in een zege. De eerste in drie weken weer en daarmee werd niet dezelfde fout als onlangs tegen laagvlieger Helmond gemaakt. Push hield het tempo hoog en liet de bal het werk doen.

Doelpunten Push: Casper Fijneman en Siebe Bos

Eerste klasse D

Schiedam – Warande 4-0 (1-0).

Warande verloor verdiend bij de titelkandidaat en maakt zo de strijd onderin weer erg spannend, streekgenoot Etten-Leur nadert tot één punt. Warande creëerde zeker wel kansen, maar benutte ze niet.

Etten-Leur – Pollux 5-0 (4-0).

Etten-Leur wist als hekkensluiter vooraf dat deze wedstrijd cruciaal zou worden, bij verlies was handhaving lastiger geworden. Het speelde goed en bleef vooral met het hoofd bij het spel. Dit maakte al voor de rust het verschil. Ook de overige concurrenten krijgt de ploeg nog thuis de komende weken, waarmee Etten-Leur alles nog volledig in eigen hand heeft.

Doelpunten Etten-Leur: Pieter Riemens (2x), Jules Vugts, Lennaert Smits en Floris Hendrickx

Tweede klasse B

Groen-Geel – Pelikaan 5-0 (4-0).

Wederom zat Pelikaan krap in de bezetting en dat brak de ploeg al vroeg op. De tweede doelman keepte. De eerste speelde in het veld mee, net als coach Tobias Vermeer. Teveel spelers lijken aan andere zaken prioriteit te geven. Door winst van concurrent Drunen lijkt de veilige tiende plaats inmiddels uit zicht.

Derde klasse D

Tempo – Voorne 4-4 (3-2).

De Bergenaren stonden op eigen veld vier maal voor, maar moesten in de slotfase toch een puntendeling toestaan. Daarmee verzuimt de ploeg naar het linker rijtje te springen in de stand. Tempo speelde zeker niet slecht, maar speelde het vierde kwart niet goed uit.

Doelpunten Tempo: Paco Vingerhoets (2x), Sjoerd Franken en Jens Dingemanse

Vrouwen, eerste klasse B

Warande – Zwart-Wit 2-4 (0-3).



Zwart-Wit wilde het gelijkspel eerder dit seizoen tegen Warande recht zetten en dit lukte. In Oosterhout werd het verschil al voor de rust gemaakt. Knap, want vrijdagavond speelde Zwart-Wit ook al in de beker bij Oirschot. Met de 0-2 winst daar, is de ploeg in de regio de enige die bij de laatste acht nog meedoet. Warande speelde goed, maar waar het in oktober achterin stand hield, daar gaf de kwaliteit bij Zwart-Wit in deze derby toch de doorslag. Zwart-Wit gaat komende weken samen met de huidige nummer twee Craeyenhout uitmaken wie er play-offs mag spelen.

Doelpunten Warande: Suus Heijnekamp en Sam Hoorman

Doelpunten Zwart-Wit: Annemijn van Langeveld, Pleun Dano, Denice Hermens en Lieke Postema (strafbal)

Etten-Leur – Westland 3-2 (1-0).

Hoewel de score een spannend duel doet vermoeden, was Etten-Leur tegen de hekkensluiter duidelijk sterker. Pas in de slotfase kwamen de gasten nog even dichtbij, maar de punten bleven verdiend in Etten-Leur, dat in de stand naar de vierde plaats stijgt. Vrijdagavond verloor Etten-Leur thuis in de Silver Cup met 0-1 van Delta Venlo.

Doelpunten Etten-Leur: Estée Alvares, Mirte Monden en Lenneke de Roij

Tweede klasse B

Pollux – Pelikaan 2-1 (0-0).

Na lange tijd de zesde plaats te hebben vastgehouden, daar zakken de Roosendaalse vrouwen nu toch naar het rechter rijtje. Lang leek Pelikaan in Vlaardingen de volle winst te gaan pakken, maar in de laatste vijf minuten wist Pollux de score alsnog om te gooien. Pelikaan werkte hard, maar beloonde zichzelf dus uiteindelijk niet.