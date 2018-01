Lagarde in en om het veld belangrijk voor Agathos

Quincy Lagarde (27) trekt de kar bij Agathos. Niet alleen in het veld zet de aanvoerder de lijnen uit, als bestuurslid technische zaken houdt hij het wel en wee van de hele vereniging in de gaten.

"Ik was vrij jong toen ik hier in het eerste team kwam. Nu haal ik mijn uitdaging uit andere dingen dan het niveau", vertelt Lagarde. De aanvoerder van Agathos is een kind van de club. Als zevenjarige begon hij met basketbal bij de club uit zijn woonplaats. Na een paar jaar bleek hij over meer talent te beschikken dan zijn leeftijdsgenoten. "Ik ging naar Eiffeltowers in Den Bosch maar toen bleek dat ik tekort zou komen om in de eredivisie te basketballen was de keuze snel gemaakt om terug te keren naar Agathos. Er waren wel andere opties, maar hier kom ik vandaan en hier spelen mijn vrienden."

Lagarde is ondertussen bezig aan zijn negende seizoen in de hoofdmacht van Agathos. Na de degradatie naar de eerste klasse vorig seizoen stopten enkele ervaren spelers en kwamen jongens uit de jeugd door. "Dat is leuk en goed voor de toekomst van de vereniging, maar aan de andere kant was het ook bittere noodzaak", vertelt Lagarde. "Doordat die jongens het goed doen staan we nu ook mooi in de subtop."

Daarvoor geeft Lagarde de credits ook graag aan zijn trainer Wilbert Boons: "Hij is heel begaan en staat middenin de club, maar als trainer durft hij ook de waarheid te zeggen wanneer het moet." Boons kreeg de opdracht jeugd in te passen. "Hij geeft de jonge mannen de kans, niet alleen wanneer de wedstrijd al gespeeld is, maar hij laat ze gewoon meedraaien." Daar plukt het hele team de vruchten van. "De oude garde doet er ook een schepje bovenop, want niemand wil zijn plek verliezen", lacht Lagarde.

Leden werven

Lagarde kijkt verder dan alleen het niveau waarop zijn ploeg acteert. Als bestuurslid technische zaken bemoeit hij zich met het wel en wee van de hele vereniging. " Momenteel hebben we in iedere leeftijdscategorie één team, maar in de toekomst willen we graag twee teams zodat we ook op kwaliteit kunnen selecteren", legt Lagarde uit. "Wanneer iemand hier eenmaal binnen is blijft men vaak langdurig lid, maar bij basketbal werkt het niet zoals bij voetbal of hockey waar nieuwe leden vanzelf aan komen waaien. Bijvoorbeeld door clinics voor de jeugd werven we actief nieuwe leden."