Korfbalteam Terda uit Breda wordt laatste in halve competitie in de vierde klasse maar promoveert toch

Promoveren terwijl je onderaan eindigt in jouw klasse. Het lijkt onmogelijk, maar het is toch wat korfbalvereniging KC Terda uit Breda voor elkaar heeft gekregen. Al komt dat vooral door een beslissing van de bond.

Hoe dat zit? Terda komt uit in de vierde klasse in de zaalcompetitie. In een poule met vier werd tegen Tilburg enige tijd geleden hun lot bezegeld door een nederlaag. De laatste plaats was een feit. Maar die vierde klasse wordt voor komend seizoen samengevoegd met de derde klasse. Het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond heeft dat besloten vanwege de balans en de scheefgroei die nu zichtbaar is in die twee klassen.

,,Een slechte zaak”, vindt de Belgische trainer/coach Nico van Krunckelsven van Terda 1. ,,Het verschil in niveau tussen de top van de derde klasse en de kelder van de vierde klasse is te groot. Ik ben drie jaar coach geweest bij De Scheldevogels uit Bergen op Zoom dat telkens tussen de derde en vierde klasse schommelde. Straks komen er uitslagen van 40 tegen 5 op het scorebord. Wie heeft daar iets aan? Niemand toch? Met grote cijfers verliezen is niet leuk en je leert er niets van. Zowel in Nederland als in België is alleen de top belangrijk voor de bond.”

‘Redelijk nieuw team’

In welke klasse het ook is, de korfballers willen spelen. ,,Ik ben blij dat we de laatste maanden - ondanks corona - toch nog een soort van halve zaalcompetitie hebben afgewerkt”, geeft Terda-speler Luuk Koehorst na het laatste verloren duel (13-11) aan. Hoewel het sportieve voor hem ook belangrijk is. ,,Ik ben fanatiek. Als het niet lukt en we dus laatste worden kan ik daar slecht tegen. We hebben een redelijk nieuw team.”

Op de site van de KC Terda valt ook te lezen dat de club best wel wat studenten als aanwas zou kunnen gebruiken. ,,We hebben bij Terda geen echte studententeams”, zegt Edwin van Vugt, die naast speler ook bestuurslid is geweest. ,,Het is als kleine vereniging lastig om dat streven naar meer studenten actief na te jagen. Het is nog wel een gewenste stip op de horizon. Mooi als het over een paar jaar wel lukt.”

Familiaire club

Volgend jaar zal het team in ieder geval door moeten zonder Van Vugt uit Terheijden. ,,Ik heb het team net verteld dat ik na zowat dertig jaar korfbal na het komende veldseizoen ga stoppen. Terda is echt een familiaire club met zes teams. Iedereen - van onze pupillen tot de oudere senioren - kan goed met elkaar overweg. Het gemengd met elkaar sporten voegt iets toe. Wat dat precies is? Lastig uit te leggen. Mannen en vrouwen vullen elkaar aan.”

En voor de ‘stap’ naar de derde klasse gemaakt kan worden, wacht nog het veldseizoen. Henrieke Brink uit Breda heeft daar gemengde gevoelens bij . ,,Ik heb best zin in een nieuwe competitie, maar tegelijkertijd is het lastig om afscheid te nemen van de zaal. Vorig seizoen hebben we nauwelijks iets in de zaal gedaan. Dit jaar was het seizoen door het virus ook gemankeerd. In de zaal is het korfbal-spelletje sneller. Aan de andere kant is het met z’n allen op het veld wel gezelliger.”