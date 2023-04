Koreman stort na 18 kilometer vertwijfeld in: ‘Ik heb hem uitgelopen om mezelf te straffen’

marathon RotterdamBjörn Koreman dacht klaar te zijn voor een snelle marathon. Het liep allemaal anders in een kil Rotterdam. Er zat niet meer in dan 2.16.15. Zeven minuten trager dan hij had gehoopt. De reden? ,,Dat is het frustrerende. Ik weet het niet, maar ik ben in ieder geval blij dat ik na 18 kilometer niet ben uitgestapt.”

Een minuutje kwam hij stillende leunend op een hek met gebogen hoofd bij van een marathon die de zijne niet was geworden. Daarna herpakte Björn Koreman zich snel weer. ,,Natuurlijk ben ik behoorlijk teleurgesteld”, liet de 32-jarige atleet uit Geertruidenberg weten. ,,Maar dit is vooral een marathon waar ik veel van kan leren”, voegde hij er met een voorzichtig lachje aan toe.

Dik twee uur eerder was het nog een marathon waar hij veel verwacht had. Koreman ging weg voor een 2.09 en hoopte zelfs uit te komen op een duik onder de olympische limiet van 2.08.10. Het werd een teleurstellende 2.16.15, ver weg ook van de NK-medailles.

Gejojo

Waar het mis ging? Het verhaal begon volgens Koreman al in de eerste tien kilometer. ,,Het was echt een puinhoop”, zei hij doelend op een gejojo van tempo’s in zijn groep. ,,Ik struikelde bij de drinkpost ook nog bijna over iemand die voor me langs schoot. Dat soort dingen gebeuren wel vaker, maar toen zat ik er mentaal al niet lekker meer in. Vooral die wisselende tempo’s. Dan weer 2.58 (per kilometer), dan weer 3.05. De één is te snel voor mij, de ander te langzaam. Ik wil constant 3.01 lopen.”

Na tien kilometer wilde hij nog maar één ding: ,,Mijn eigen tempo lopen.” Maar ook toen ging het steeds verder bergafwaarts met de Bergenaar. ,,Je loopt alleen en met de wind op kop werd het veel te snel te zwaar.” Bij kilometer 18 was op Koreman op het punt dat hij liefst wilde uitstappen.

Nergens pijntjes

,,Het frustrerende is dat ik niet weet waarom ik mijn eigen tempo niet kon vasthouden. Ik had nergens pijntjes of zo. Misschien mezelf een beetje opgeblazen met die snelle kilometers in het begin. Misschien was het iets mentaals”, zo kijkt hij terug op een onverklaarbare lijdensweg.

Tegelijkertijd herpakte zichzelf wel, door niet toe te geven aan de neiging om uit de race te stappen. ,,Wat het gemakkelijkste was geweest.” Waarom hij doorging? ,,Om mezelf pijn te doen. En om mezelf een beetje te straffen. Zo van kom op, je hebt hier zo hard voor getraind. Nu gewoon doorpakken. Dit hoort ook bij de marathon. Ik ben bewust doorgelopen voor de ervaring die je nu eenmaal nodig hebt om later alsnog een snelle marathon te lopen. Het is wat ik van Abdi Nageeye heb onthouden. Je moet alles constant blijven herhalen. Dit was pas mijn vierde marathon. Daarom ben ik nu vooral blij dat ik na 18 kilometer niet ben uitgestapt.”