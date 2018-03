Koploper Pelikaan pakt draad winnend op, Breda weet weer wat winnen is

BSC veegt vloer aan met DUNO, Bavel verliest topper

20:55 Hoofdklasser Bavel ging tegen Woezik met 3-1 onderuit, maar volgens trainer Mark van Gils had er meer in gezeten. Dat geldt ook voor OVV'67 in de tweede klasse. De ploeg uit Oosteind moest tegen een veel zwakker Schijf genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.