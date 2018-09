Koop, Kreder en van de Klundert zorgen voor spektakel in Oosterhout

Jos Koop heeft de wielerronde Hart van Oosterhout op zijn naam geschreven. Op de klinkers van de Oosterhoutse Markt was Koop net te snel voor medevluchter Koen van de Klundert.

,,Ach, niets aan te doen", klinkt het wat beteuterd uit de mond van bestuurslid Harold Celi over de regenval. ,,Vanaf gisteravond zag ik alle mailtjes van renners binnenkomen. De een was ziek, de ander geblesseerd. Je kunt het niet controleren natuurlijk." Van de ruim 50 elite/belofterenners die zich aanvankelijk hadden ingeschreven, kwamen er slechts 18 aan de start in Oosterhout.

,,Om eerlijk te zijn keek ik er vanochtend ook niet echt naar uit om te koersen in dit weer", bekende Koen van de Klundert. ,,Maar ik vind dit een mooi rondje, daarom ben ik toch gewoon gekomen." En bovendien kon de Woensdrechter nog aanspraak maken op de tweede plaats in het BN DeStem Wielerklassement, achter winnaar Hans Dekkers.

Het motiveerde Van de Klundert om koers te maken. De kleine groep bleef de eerste helft van de wedstrijd bij elkaar. Daarna waren het de renners waarvan je dat op voorhand mocht verwachten die de aanval kozen: Raymond Kreder, Jos Koop, Robin Blummel en Van de Klundert.

Samen met Kreder probeerde Koop vlak voor de finale om Blummel af te schudden. Koops ploegmaat Van de Klundert moest een gaatje dichten, maar kon nog aansluiten. Voor Blummel zat er niet meer in dan een vierde plaats.

Bleven nog over: Koop, Kreder en Van de Klundert. ,,Ik probeerde bij het ingaan van de laatste ronde nog te demarreren", vertelde Van de Klundert. ,,Maar er zat niet veel meer in. Jos is normaal de snelste van ons twee, dus ik hoopte dat hij het kon afmaken."

Kreder ging als eerste de sprint aan bij het opdraaien van de Oosterhoutse Markt. ,,Maar een echte versnelling had hij, tot mijn verbazing, niet meer." Koop kon hem gemakkelijk inhalen en had nog tijd om een arm in de lucht te steken.