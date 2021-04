Kim Emmen uit Raamsdonk verrast op Indoor Brabant: ‘Een tweede plek in zo'n topveld is geweldig’

Het Brabantse aandeel kwam op de openingsdag van Indoor Brabant nu eens niet van Harrie Smolders of Leopold van Asten. Kim Emmen (26) uit Raamsdonk imponeerde met twee foutloze ronden in Den Bosch.

Zonder publiek voelt de atmosfeer in de hoofdpiste van de Brabanthallen vreemd aan op de openingsdag van The Dutch Masters - Indoor Brabant. De organisatie heeft knap werk geleverd om de springarena zo aangenaam mogelijk aan te kleden. Fleurige grote doeken met ingekleurd 'publiek' sieren de vier zijden van het hoofdterrein. Het oogt - zeker van een afstandje - best gezellig. Maar de kleurrijke entourage kan niet verhullen dat de sfeer anders is. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de absentie van toeschouwers.

Tijdens de VDL Groep Prijs (over 1.55 meter) van gisteravond schalden er geen 'ooeehs' en 'aaaahs' van de tribune wanneer een ruiter een oxer toucheerde. Wel was er na iedere rit een applausbandje te horen. En na een foutloos optreden knalde er een vette housebeat uit de boxen van de springarena.

Debuut

Die beat klonk al vroeg in de avond voor de jonge Kim Emmen. De 26-jarige amazone uit het Raamsdonk maakte met haar paard Jack van het Dennehof haar debuut in een vijfsterrenwedstrijd. Het werd een eerste optreden om nooit te vergeten. Emmen legde het uitdagende parcours foutloos af in een tijd van 73,02 seconden en verzekerde zich van de barrage. In deze jump-off maakte ze opnieuw geen fout en klokte ze 36,31 seconden. Het bleek goed voor de tweede plaats achter Daniel Deusser uit Duitsland, die iets sneller was: 35,66.

,,Echt supergoed, dit kan niet beter", reageerde Emmen gisteravond nadat ze haar paard had uitgedraafd. ,,Ik merkte vanmiddag al dat Jack heel relaxed aanvoelde. Een tweede plek in zo'n topveld is geweldig."

Nerveus

Voor de jonge combinatie was het niet alleen een vuurdoop op dit topniveau, ook betrof 'Den Bosch' pas het tweede binnenconcours van Emmen met Jack van het Dennehof. ,,Begin dit jaar was Jack heel nerveus tijdens een binnenwedstrijd in Salzburg. Toen begon hij meteen te bokken, maar nu was-ie heel rustig", aldus Emmen, die vorig jaar de stal van Eric Berkhof in Dinteloord verruilde voor het Belgische Bruntwood Stables in As.

Emmen heeft de 12-jarige bruine ruin pas een jaar onder het zadel. Door goede optredens in kleinere drie- en viersterrenwedstrijden had ze de afgelopen maanden veel vertrouwen gekweekt. Maar twee foutloze ronden in een wedstrijd over 1.55 meter hoge hindernissen tussen de mondiale wereldtop is even andere koek.

Met haar tweede plek in de VDL Groep Prijs deed Kim Emmen het een stuk beter dan provinciegenoten Harrie Smolders (5 strafpunten) en Leopold van Asten (8), die de barrage niet haalden. Ook Emmens jeugdidool, de Duitse topper Marcus Ehning, wist geen foutloze ronde af te leggen.