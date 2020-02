Kilometervreter Gudelj, Van Dijk terug op magische grond: West-Brabantse voetballers trekken Europa door

De enige van de drie die het vliegtuig niet in hoeft te stappen is Oussama Idrissi. De vleugelflitser uit Bergen op Zoom ontvangt met AZ het taaie LASK Linz. Dat de - qua naam nog relatief onbekende - Oostenrijkse koploper een zware kluif kan zijn, bewees het in de vorige ronde.

Volledig scherm Oussama Idrissi eerder dit seizoen op Old Trafford in actie tegen het Manchester United van Ashley Young (inmiddels getransfereerd naar Inter). © BSR Agency In een groep met PSV, Sporting Clube de Portugal en Rosenborg BK eindigde Linz als groepshoofd. De Eindhovenaren werden begin november op de slachtbank gelegd (4-1), terwijl ook de Portugese topclub eraan moest geloven (3-0). Eerder deze week werd ook de hoog aangeschreven rivaal uit eigen land, Red Bull Salzburg, op eigen veld gevloerd (2-3).

Als iemand Linz pijn kan doen, is het overigens Idrissi. Tweemaal op rij werd de linksbuiten uitverkozen tot speler van de maand in de eredivisie, terwijl de Alkmaarse machine toch wat begon te haperen die periode. Sinds begin november was Idrissi bij negen goals (6 treffers, 3 assists) betrokken in elf competitiewedstrijden, terwijl zijn productie met twee doelpunten en twee assists (zes wedstrijden) ook in Europees verband meer dan uitstekend was.

Donderdag 21.00 uur: AZ - LASK Linz

Gudelj kilometervreter in Europees verband

In de motor van het Sevilla van Nemanja Gudelj is sinds de jaarwisseling wat zand gekomen. Slechts één van de zes competitiewedstrijden werd winnend afgesloten. Van die zes duels bleef de Bredase middenvelder er drie negentig minuten op de bank zitten. Enkel tegen nota bene Real Madrid speelde hij de hele wedstrijd.

Volledig scherm Nemanja Gudelj (rechts) in duel met Real Madrid-speler Casemiro. © AFP De Andaluciërs sneden zich door het vele puntervlies in de vingers in strijd om een Champions League-ticket, door naar de vijfde plaats te zakken. In de Europa League heersten ze vooralsnog echter soeverein. Als groepshoofd lieten Gudelj en co. achtereenvolgens APOEL, Qarabag en Dudelange achter zich.

Vooralsnog mistte Gudelj - nog altijd de man die NAC een recordtransfersom opleverde - géén minuut in het Europese toernooi. Na Cyprus, Azerbeidzjan en Luxemburg vliegt de middenvelder nu naar Roemenië: Sevilla moet zich gaan ontdoen van CFR Cluj. Koploper in eigen land, terwijl het onder meer Lazio en Stade Rennes in de groepsfase elimineerde.

Donderdag 18.55 uur: CFR Cluj - Sevilla CF.

Van Dijk voor het eerst terug op heilige grond

Bredanaar Virgil van Dijk is ongetwijfeld de beste voetballer die West-Brabant rijk is. ‘Big Virg’ verdedigt met Liverpool de Champions League-titel. Voor de verdediger van de ongenaakbare Engelse koploper staat er een bijzonder affiche op het programma bij de herstart van het Europese hoofdtoernooi dinsdagavond.

Volledig scherm Virgil van Dijk veroverde afgelopen seizoen in Madrid de Champions League. © BSR Agency Het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid was afgelopen jaar het decor van de finale, waarin Van Dijk en de zijnen Tottenham Hotspur over de knie legden (2-0). Dinsdagavond zal de ontvangst wat vijandiger zijn. ‘Los Colchoneros’ van Diego Simeone is een vechtmachine en heeft het afgelopen decennium bewezen Champions League-duels met het mes tussen de tanden in te vliegen.

De vraag is echter of Liverpool daar nog van schrikt. In de eigen Premier League wist het van de 26 wedstrijden er al 25 te winnen, terwijl het nog ongeslagen bleef. De eerste landstitel sinds 1990 kan de topclub nauwelijks meer ontgaan. In het miljardenbal overleefde het een groep met Napoli, Genk en Red Bull Salzburg.

De imponerende Van Dijk miste, in zowel de competitie als de Champions League, nog géén minuut. Door zijn onoverwinnelijkheid neemt zijn status in Engeland mythische proporties aan.

Dinsdag 21.00 uur: Atlético Madrid - Liverpool

Ex-NAC’ers bezoeken heksenketels in Londen en Piraeus

Behalve de drie West-Brabantse afgevaardigden, van wie enkel Van Dijk niet de jeugdopleiding van NAC doorliep, komen nog twee spelers in actie die in Breda gespeeld hebben. Vleugelverdediger Angeliño was een sensationele verschijning in het Rat Verlegh Stadion. Hij komt tegenwoordig uit voor RB Leipzig. Pablo Marí was zijn enige seizoen voor de Parel van het Zuiden zelfs aanvoerder en speelt nu voor Arsenal.

Volledig scherm Angeliño namens Leipzig in actie tegen het Bayern München van Robert Lewandowski. © BSR Agency De door Manchester City aan de Duitse runner-up verhuurde Angeliño mag nog altijd dromen van het optillen van de cup met de grote oren. Met Leipzig gaat de frivole linkspoot op bezoek bij Tottenham Hotspur. In het fonkelnieuwe stadion in Londen, aan het oude White Hart Lane, komt de Spanjaard Steven Bergwijn tegen als directe tegenstander. De twee waren vorig jaar nog ploeggenoten bij PSV.

Woensdag 21.00 uur: Tottenham Hotspur - RB Leipzig

Dat Marí deze maand in Europees verband in actie zou komen, hadden weinigen kunnen voorspellen. De verdediger baarde echter opzien met zijn goede spel voor het Braziliaanse Flamengo. Spanjaard won er de landstitel en zelfs de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Het leverde hem een transfer naar Arsenal op.

De Londense topclub draait gezien de tiende plaats op de ranglijst een kleurloos seizoen in de Premier League. Wellicht dat de Europa League redding kan bieden. Afgelopen jaar werd de finale gehaald, maar was Chelsea te sterk. Om nu wederom zo ver te geraken, zal allereerst van Olympiakos Piraeus moeten worden afgerekend. Mogelijk maakt Marí in de Griekse heksenketel zijn officiële debuut voor The Gunners.