Kevin Jochems in een week van zero naar hero (en weer naar zero)

Kevin Jochems beleefde twee weekeinden van uitersten. Het NK verliep tamelijk teleurstellend voor de West-Brabantse springruiter. Afgelopen zondag hielp hij TeamNL aan goud in de landenwedstrijd in Mannheim met twee foutloze ritten. Maar lang nagenieten is er niet bij.

Met een dubbel gevoel reed Kevin Jochems (27) dinsdagavond huiswaarts van Mannheim naar WP Stables in het Belgische Beerse. Tijdens de afsluitende Grand Prix van Mannheim maakte hij het rondje met Christianus niet af. ,,Het parcours was zwaarder dan ik had verwacht. Misschien was het nog te vroeg voor dit paard, dat nog vrij jong en onervaren is op dat niveau. Dat weten we dan ook weer. Ik probeer het positieve gevoel van zondag erin te houden”, zegt de ruiter die opgroeide in Achtmaal.

Het was je eerste Nations Cup met Flying Jackie en dan meteen twee foutloze rondjes in wisselende weersomstandigheden én het belangrijkste: goud voor het team.

,,Een prachtig mooi resultaat. In februari en maart was ik in Spanje voor de Sunshine Tour. Daar vroeg Vincent Voorn, de bondscoach van de driesterrenwedstrijden of ik een paard had om mee naar Mannheim te gaan. ‘Deze’, heb ik toen gezegd. Sindsdien had ik dit concours in het achterhoofd. Het is super gegaan. Ze heeft geen steekje laten vallen.”

Terug naar het NK in Deurne een week eerder. Daar viel je op de eerste dag van Hulde G toen de merrie plots voor een hindernis op de rem trapte. Je stond wel weer razendsnel op de been om je paard te kalmeren.

,,Dat was wel even schrikken, voor allebei. Een miscommunicatie. Daar gebeurde iets heel raars. Wat precies daar ga ik niet achter komen, want dat kan ze niet vertellen. De dag erna was het weer goed, toen hebben we samen weer gesprongen en was er weinig aan de hand. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, voor het vertrouwen.”

Met Casillas van de Helle had je nog een kanshebber in het NK. Op de slotdag haakte je af na een aantal springfouten in de eerste manche.

,,Dan ben je eigenlijk aan het springen voor niks. Het kampioenschap was over, de dagprijs zat er niet meer in. Je hebt van die weekeinden dat het echt niet loopt. Dat was er zo één. Dus dacht ik: ‘Ik ga naar huis, er valt niets meer te halen hier.’”

Mannheim was een groot contrast met Deurne?

,,Het is niet altijd verklaarbaar. We hebben te maken met levende dieren. Sport is 90, 95 procent verliezen. Daar moet je mee om kunnen gaan. Als het over het algemeen maar de goede kant opgaat.”

Je bent een druk baasje. Je hebt dit jaar al met veertien verschillende paarden wedstrijden gereden. Is dat de manier om als kleine zelfstandige het hoofd boven water te houden?

,,Ik mag erg van geluk spreken dat ik op dit moment zoveel goede paarden van hoog niveau heb. Dat heb ik nooit eerder gehad. Als je van thuis uit geen stal hebt en geen ouders in deze sport, is de weg naar de top lang. Heel lang. Ik heb altijd voor iemand gewerkt. Op die manier heb ik naam gemaakt. Ik heb al veel paarden naar de top gebracht. Mensen die dat zien denken dan: ik vertrouw mijn paarden aan hem toe. Ze weten ook dat ze weer een keer verkocht worden. Er is er geen een die tot zijn pensioen bij mij blijft. Tot op heden heb ik nooit een paard heel lang kunnen houden. Elke keer als ze goed gaan, zijn er kopers en dan gaan ze.”

Is dat niet frustrerend?

,,Zo werkt het. Ik weet van tevoren dat mensen hun paarden die ze bij mij brengen een keer willen verkopen. En wat is daarvoor het beste moment? Heel simpel: als je succesvol bent. Natuurlijk hoop ik ooit op een dag iemand te ontmoeten die zegt: ‘Ik koop deze voor jou en rijd er maar vijf jaar mee.’ Die mensen lopen er in Nederland heel weinig rond.”

Hoe zit het met je olympische ambities en kansen? Ben je in beeld bij bondscoach Jos Lansink?

,,Ja, want hij heeft mij voor dit jaar ingedeeld in een aantal landenwedstrijden op het hoogste niveau met La Costa, mijn beste paard nu. Maar ik weet niet welke paarden ik volgend jaar zomer in mijn stal heb. De Olympische Spelen zijn een droom voor mij, laat dat duidelijk zijn. Parijs is nog heel ver weg. Eigenlijk kan je pas één tot twee maanden voor de Spelen zeggen: die combinaties zijn in vorm.”

En dat zou dan zomaar ook Kevin Jochems kunnen zijn, met een goed paard?

,,Wie weet.”