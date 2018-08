Kevin Boelhouwer onttroont Jasper Smit op Plus Gommers Open

Bij de vrouwen ging het Chayenne Ewijk in de eindstrijd tegen Nikki Luttikhuis in Roosendaal heel wat makkelijker af, 6-2, 4-0 (opgave). Jasper Smit was in de halve finale tegen Jesse Timmermans ook al door het oog van de naald gekropen. Die halve eindstrijd kreeg zijn ontknoping, toen in de tiebreak van de derde set bij de stand 6-6 de bal in het voordeel van Smit over de netband tolde en de Volendammer in de volgende slagenwisseling het matchpunt verzilverde.