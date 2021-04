Kersverse voorzitter van Roosendaalse rugbyclub: ‘Voelde al snel weer de aantrekkingskracht’

Pieter-Jan van Linden is niet te benijden. Hij is sinds begin april de nieuwe voorzitter van Rugby Club Roosendaal Commando Combinatie, oftewel RC RCC, en mag meteen op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor na het vertrek van Bekaro.

De 50-jarige Roosendaler heeft het voorzittersstokje sinds 1 april overgenomen van Rob Bruinincx, die bijna drie jaar als voorzitter fungeerde. ,,Ik ben hier zelf begonnen met rugbyen, mijn twee zonen spelen hier, ik ben al jaren jeugdtrainer en ik wil graag iets doen voor de club. Als voorzitter kan ik dat in zo’n hoedanigheid doen dat er een mooiere, grotere en betere rugbyclub in Roosendaal komt. Niet alleen voor mijn eigen kinderen, maar voor al onze leden en iedereen in Roosendaal.”

Ruim dertig jaar geleden begon Van Linden zijn rugbycarrière bij zijn geliefde club in Roosendaal. In de jaren die volgden rugbyde hij ook nog in Engeland, Duitsland en Dubai. Maar sinds januari 2019 is hij weer terug bij het oude vertrouwde, samen met zijn gezin. ,,Ik voelde al snel weer de aantrekkingskracht die deze club heeft. Het was dan ook een natuurlijke stap om mijn zoontjes hier te laten rugbyen en zelf weer vrijwilligerswerk te doen.”

‘We moeten vooruit’

RC RCC draait volledig op vrijwilligers, iets waar de kersverse voorzitter erg trots op is. Maar vrijwillig is niet vrijblijvend. Van Linden heeft namelijk grootste plannen voor zijn rugbyclub. ,,We moeten vooruit. Dat gaan we onder andere doen door onze jeugdafdeling uit te bouwen. De komende seizoenen willen we in iedere jeugdcategorie een volwaardig eigen team in kunnen schrijven. Dat gaan we doen door de beste jeugdopleiding van Brabant te ontwikkelen. Dat klinkt misschien ambitieus, maar volgens mij is dat echt haalbaar.”

Naast de jeugdopleiding wil Van Linden samen met zijn technische commissie een sterk clubbeleid opzetten, zodat jeugdleden met gemak door kunnen stromen naar het seniorenteam, dat nu nog in de tweede klasse speelt. ,,Als onze leden al jaren gewend zijn aan het rugbyspel dat we hier club breed spelen, is de overstap naar onze herenteams uiteindelijk makkelijker. Dat zorgt er ook voor dat we onze toptalenten niet kwijtraken aan andere clubs in de omgeving. Daarnaast wordt er ook hard gewerkt om ons herenteam naar de eerste klasse te brengen. Heel de club gaat dus op een hoger niveau rugbyen.”

Volledig scherm Voltallig nieuw bestuur bij rugbyclub Roosendaal © Pix4Profs / Peter van Trijen

Nieuwe hoofdsponsor

Maar voordat het zover is, moet Van Linden eerst op zoek naar een andere hoofdsponsor. De club ging de afgelopen 25 jaar door het leven als RCC Bekaro, vernoemd naar het bedrijf van hoofdsponsor Ton van Lent, die eind maart overleed. ,,Van Lent verkocht eerder zijn bedrijf, maar degene die het overnam heeft aangegeven dat hij andere interesses heeft, waardoor ons contract dus werd ontbonden.”

De Roosendaalse rugbyclub mag dan wel haar hoofdsponsor kwijt zijn, toch kijkt de voorzitter tevreden terug op de afgelopen 25 jaar: ,,We zijn Ton eeuwig dankbaar dat hij onze club zo lang heeft willen sponsoren. Hij heeft zijn bedrijfsnaam in voor- en tegenspoed aan ons gekoppeld. En dat is iets waar we heel trots op mogen zijn.”

Sinds dat de rugbyclub geen hoofdsponsor meer heeft, is de clubnaam teruggezet naar Rugby Club Roosendaal Commando Combinatie. ,,Dat is de originele benaming. En daar blijven we ook bij. Maar potentiële hoofdsponsors mogen zich altijd melden.”