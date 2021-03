Kelvin Dekker is meer dan de zoon en broer van: ‘Ieder zijn kwaliteiten’

Groen licht voor NK driebanden in Berlicum eind april

23 maart Het NK driebanden - de Masters - kan eind april definitief in Berlicum worden gehouden. Dat bericht kreeg de organisatie maandagavond van de biljartbond KNBB en de veiligheidsregio. Uiteraard worden de coronaregels streng gehadndhaafd. Publiek is niet welkom in Den Durpsherd van 25 tot en met 29 april.