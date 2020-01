Kelvin Bakx wint topcompetitie veldrijden; dagzege voor teruggekeerde Jens Dekker

finale topcompetitie veldrijdenKelvin Bakx deed zondag in de veldrit van Huijbergen wat hij moest doen: het veiligstellen van de eindoverwinning van de nationale topcompetitie. De 24-jarige crosser uit Bergen op Zoom had aan een tweede plaats ruim voldoende om de achtervolgers achter zich te laten.

,,Ik ben wel helemaal naar de klote", zei Bakx na afloop van de cross over het loodzware parkoers. ,,Vanwege het vele lopen, maar ook omdat ik hier ook graag de wedstrijd had gewonnen.”

Dat dat laatste geen eenvoudige klus zou zijn, wist hij al op het moment dat Jens Dekker in de aanval ging. De oud-wereldkampioen bij de junioren reed in Huijbergen vanwege gezondheidsproblemen pas zijn vierde cross van het seizoen, maar heeft zijn zinnen alsnog gezet op deelname aan het WK. ,,Hij sloeg heel snel een groot gat", zag Bakx. ,,Daarmee gaf ik het nog niet op, maar al snel kwam ik er echter dat het beter was om te kiezen voor mijn eigen tempo.”

Bakx is een crosser die de hoop op profcarrière heeft opgegeven en de sport combineert met een fulltime baan als fietsenmaker. ,,Toch wil ik volgend jaar misschien proberen om een iets groter klassement te winnen. Daarbij denk ik op de eerste plaats aan Engeland.”

Dekker droomt nog wel altijd van een profcarrière. De voor ZZPR uitkomende Drent sukkelt al drie jaar met zijn gezondheid. Afgelopen najaar maakte hij zijn langverwachte comeback met een indrukwekkende zege in de Koppenbergcross. Snel daarna ging het echter weer mis. ,,Het is te ingewikkeld om uit te leggen wat er fout gaat in mijn lichaam. Feit is dat ik vanaf half november zes weken niet heb kunnen fietsen. Eind december kon ik voorzichtig weer gaan trainen en daarbij ging ik er vanuit dat ik deze winter geen crossen meer zou kunnen rijden. Rustig opbouwen was het plan. Tijdens de trainingen kon ik me op een gegeven moment niet meer inhouden. Toen dacht ik: ik kan het altijd proberen om alsnog naar het WK te gaan.”

Volledig scherm Jens Dekker op weg naar zege in Huijbergen. De Drent probeert op de valreep een WK-ticket te veroveren. © Ad Pertijs

Het ticket daarvoor moet hij volgende week zien te af te verdienen in de wereldbekercross van Hoogerheide. Bondscoach Gerben de Knegt wilde hem daarvoor alleen opstellen in de B-ploeg als hij ervoor alweer een cross gereden had. ,,Dus heb ik me ingeschreven voor deze wedstrijd.” Zijn vierde cross pas van het seizoen.

Ondanks de winst keek Dekker met gemengde gevoelens terug op zijn rentree. ,,Om geselecteerd te worden voor het WK zal ik in Hoogerheide ruim top-10 moeten rijden. Af dat lukt weet ik na vandaag niet. Op de rechte stukken kon ik flink snelheid maken, maar bij het lopen, met name bergop, liepen mijn benen snel vol.”