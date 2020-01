Kelvin Bakx gaat zondag in Huijbergen voor eindzege topcompetitie

Huijbergen is in de wereld van de veldrijders vanwege het unieke crossparkoers rond de Nootjesberg en het Tiestenduin tot ver buiten de landsgrenzen bekend. Dat kun je van Kelvin Bakx niet zeggen. Toch hebben de twee meer gemeen met elkaar dat ze zouden willen.

En dat is dat ze er beide niet in geslaagd zijn internationaal door te breken. Zondag treffen ze elkaar in de finale van de nationale topcompetitie. Huijbergen is die dag het decor waarin Bakx zich kan laten kronen tot de eindwinnaar van het klassement. De vandaag 24 jaar wordende Bergenaar heeft dankzij zeges in de crossen van Zaltbommel, Lieshout en Vorden een ruime voorsprong opgebouwd op nummer twee Klaas Groenen uit Sint Michielsgestel.

Drie jaar geleden finishte Bakx nog verrassend in de top-10 op het beloften-WK in Luxemburg. ,,De ambitie om een internationale profcarrière op te bouwen, heb ik inmiddels op zij gezet”, zegt de Bergenaar. ,,Ik werk nu full time als fietsenmaker bij Niels Rullens in Wouw en die steunt me om nu vooral nationale crossen te rijden. Want het veldrijden vind ik nog veel te leuk om helemaal op te geven.”

Sinds kort duikt de Brabander met zijn eigen team Kelvin Bakx Racing het veld in. ,,Kan ik mooi al mijn sponsors een plekje geven op het shirt.” Naast het rijden van nationale wedstrijden, zoekt hij ook zo af en toe nog de grote Vlaamse crossen op. ,,Maar daarin valt het niet mee om niet al vroeg gedubbeld te worden door Mathieu van der Poel”, klinkt het geamuseerd. ,,Dan ga ik liever voor een podiumplek in een kleinere wedstrijd.”

Als organisator heeft ook Huijbergen zich er inmiddels bij neergelegd dat het niet zal gaan lukken om een vaste waarde te worden op de internationale kalender. Ondanks een parkoers waar de toppers van kwijlen. Nationaal gezien heeft het dorp wel de ambitie om voor het hoogste te gaan. Men aast er op de organisatie van een volgend NK. De afgelopen 17 jaar werden al vijf keer de titels verdeeld in het grensdorp. ,,Met de finale van de topcompetitie zijn we ook heel blij”, zegt secretaris Jeroen van Wezel. Met NK’s, topcompetitiefinales en mogelijk een EK hoopt Huijbergen in de toekomst de winter door te komen.

Wel rekent Van Wezel erop dat zich zondag spontaan een aantal Belgen meldt voor de wedstrijd, die ook open staat voor buitenlanders. Er heeft zich inmiddels al één geduchte tegenstander voor Bakx voor de dagzege ingeschreven. Geen Belg, maar de Drent Jens Dekker, die in Huijbergen de bondscoach ervan hoopt te overtuigen dat hij hem de week erop moet opstellen in de wereldbekerfinale van Hoogerheide.

Programma finale topcompetitie veldrijden

Huijbergen (parkoers Nootjesberg/Tiestenduin)

10.00 uur: Masters 40+

11.00 uur: Nieuwelingen

12.00 uur: Junioren

14.00 uur: Vrouwen (elite, beloften, junioren, amateurs)

14.02 uur: Nieuwelingen meisjes