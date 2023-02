Kassa voor Dick Jaspers: driebander mag liefst een ton bijschrijven na zege in Zuid-Korea

Darter Gian van Veen gaat direct door na behalen tourkaart: ‘Afstudeer­sta­ge en het WK halen, dat is het doel’

Het was maandagochtend prettig wakker worden voor Gian van Veen (20). De darter uit Poederoijen wist zondag op de laatste dag van de Q School een tourkaart te bemachtigen. ,,Het was eigenlijk nieuws geweest als ik die kaart niet had gewonnen.”

17 januari