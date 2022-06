Karttalent Max op den Kamp (16) klopt op de deur: ‘Formule 1 is m'n droom, maar daar ben ik te laat voor’

Een carrière in de Formule 1 wordt een lastig verhaal, maar Max op den Kamp (16) uit Noordhoek probeert het wel te maken in de kartwereld. De jonge Max kan al goed mee in de Europese top van het indoor karten, wil graag ook buiten gaan racen en droomt ondanks alles nog heel stiekem van een loopbaan als zijn bekende naamgenoot.

Ja, als je ‘Max’ hoort, denk je natuurlijk direct aan Verstappen, de Formule 1-coureur. En als je als dan zelf ook Max heet, uit Nederland komt en ook nog eens actief bent in de racewereld, dan is de link natuurlijk snel gelegd. ,,Die vergelijking hoor ik vaak, ja”, zegt Max op den Kamp. ,,Af en toe is het wel leuk om te horen, maar wat Max in de F1 doet is heel speciaal. Ik probeer voor nu mijn droom na te jagen om wereldkampioen in het indoor karten te worden.”

Lastig verhaal

De vraag of hij niet net als Verstappen ook actief wil zijn in de Formule 1, de koningsklasse van het racen, krijgt het karttalent vaker. ,,Natuurlijk is het een droom. Dat zal het ook altijd blijven. Of die ook uit gaat komen? Als ik realistisch moet zijn gaat dat niet gebeuren. Ik ben al 16 jaar en ik rijd nog niet in een auto op een circuit. Wil je het redden tot de F1, dan had dat al gemoeten. En bovendien moet je nog een flinke zak geld meebrengen, ook dat wordt een lastig verhaal.”

En dus verlegd de jongen uit Noordhoek zijn dromen. Waar veel Formule 1-coureurs al vroeg vanuit de kart de overstap maken naar het autoracen, beseft Max zich dat hij veel talent heeft voor het indoor karten. Het is dat z’n vader hem per toeval meenam naar een kartcentrum, om eens voor de lol te karten. Al snel kwam hij erachter dat hij het racen ontzettend leuk vond. En, niet onbelangrijk, hij had er dus nog eens talent voor ook.

,,Ik denk dat ik op den duur wel mee kan gaan doen om het wereldkampioenschap", zegt hij vrij nuchter. ,,Ik doe nu al mee met de besten van Europa, ben laatst tweede geworden op het jeugd EK, maar ik weet dat ik nog sneller en beter kan worden.”

Buiten karten

Het liefste gaat Max, die naast het karten ook nog een bijbaan heeft en volgend jaar VWO-examen gaat doen, binnenkort ook meer buiten karten. ,,Dat is sneller, spectaculairder en harder. Om daar mee te kunnen moet je veel trainen en heb je sponsors nodig. Daar zijn we nu naar op zoek.” En of hij in z'n drukke schema ook nog wel eens wat tijd vrij heeft? ,,Mijn vrije tijd besteed ik aan het karten, om beter te worden. Wereldkampioen worden en buiten mee karten met de top, dat zijn de doelen.”