Kapotte stembanden in ruil voor een kampioenschap? Job Dievelaar heeft het er (natuurlijk) graag voor over

Het was een weekend lang feest in de kantine van Atak’55. Niet alleen werden door jeugdteams al titels binnengehaald en waren er successen voor andere seniorenteams, maar het vlaggenschip kon ook nog eens kampioen worden. Job Dievelaar schreeuwde zijn stembanden aan gort om het voor elkaar te krijgen. Maar het was niet voor niets. ,,Van jeugdspelers tot vrienden en familie: Het was echt druk.”

,,Je kan wel zeggen dat Atak'55 in de lift zit”, zegt aanvoerder Job Dievelaar (29) trots. Hij is nauw betrokken bij alles wat er op de club gebeurt en zag meerdere jeugdteams met de titel aan de haal gaan dit seizoen. Ook bij de senioren was er al genoeg te vieren.

Het tweede team, dat in dezelfde divisie uitkomt als het eerste, realiseerde de zwaarbevochten handhaving en het derde team werd kampioen en promoveert naar slechts één niveau onder de eerste twee teams. ,,Als wij dan kampioen zouden worden, hebben we een opbouw tot aan de tweede divisie met een team op elk niveau. Dat is best wel uniek.”

Met zoveel goed nieuws was er een onmiskenbare kampioenskoorts in het dorp ontstaan, waar ook de spelers niet aan konden ontkomen. ,,Het leefde echt in Waspik. Mensen die niks met het volleybal te maken hebben, begonnen zelfs over het feit dat wij kampioen konden worden”, zegt Dievelaar lachend.

Volle hal

Op de dag van de wedstrijd ging al vroeg zijn telefoon. ,,Goh, Job kan jij nog even twee van onze oude tribunes naar de hal verplaatsen? We verwachten dat het best wel druk gaat worden”, zei de voorzitter. Het belletje was niet voor niets, want de tribunes bleken keihard nodig om alle belangstellenden een plaats te bieden.

,,Van jeugdspelers tot vrienden en familie: Het was echt druk. Het is heel lang geleden dat onze hal zo vol heeft gestaan”, zegt de trotse aanvoerder, die zelf de hele wedstrijd vanaf de bank toekeek. ,,Onze coach koos voor andere spelers in het veld. Dat hoort er soms bij. Ik heb dit jaar genoeg wedstrijden gespeeld, dus ik leefde net zo mee als ik vanuit het veld zou doen. En het team speelde zo goed, dat er ook geen reden was om te wisselen.”

Niet in eigen hand

Langs de kant was de spanning misschien nog wel groter, want Atak'55 had het kampioenschap niet in eigen hand. Er moest met 4-0 gewonnen worden en dan hopen dat de concurrentie één setje zou laten liggen. Bij een 3-0 stand ging het als een lopend vuurtje door de zaal dat de stand op het andere veld er gunstig uitzag.

Na even op achterstand te komen, werd de vierde set alsnog binnengehaald en daarmee was de titel binnen. Dat wist iedereen op dat moment al, maar de spelers in het veld nog niet. Dat duurde niet lang, want toen het laatste punt geslagen was en Dievelaar zijn stembanden vanaf de bank allang kapot had geschreeuwd, gingen de speakers in de hal gelijk aan. ,,We hebben niet alleen met 4-0 gewonnen, maar zijn ook nog eens definitief kampioen", riep de voorzitter trots.

Het bleef nog lang onrustig in de kantine en terwijl zijn stem langzaam terugkomt, geniet de aanvoerder nog de hele week na van filmpjes en herinneringen. ,,Het was me de zondag wel.”