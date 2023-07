Kapotte crossbril remt opmars Jeffrey Herlings bij succesvolle rentree in MXGP

WK motorcrossJeffrey Herlings maakte met een vijfde plaats een geslaagde rentree in Finland. Er had nog meer in gezeten, als zijn crossbril heel was gebleven. ,,In Arnhem hoop ik weer mee te doen om het podium.”

Blij zijn met een vijfde plaats. Het is weer eens iets anders voor schrokop Jeffrey Herlings, die dit seizoen het record van 101 grand prix-overwinningen verbrak. Een gebroken nekwervel hield hem zeven wedstrijden buiten competitie. Afgelopen maandag zetten de medisch specialisten het sein op groen.

Na slechts één training op de motor de viervoudig wereldkampioen het duel met de MXGP-top alweer aan. Als hij in de eerste manche geen tijd had verloren door een kapotte bril, had er in het Finse Vantaa wellicht nog meer ingezeten dan de vijfde plaats in het dagklassement.

De top drie bleef nog buiten bereik van de comeback-kid. De Fransman Romain Febvre won zijn vijfde grand prix op rij, een ongeslagen reeks waar alleen Herlings in zijn beste jaren patent op had. Voor WK-leider Jorge Prado was het ook een geslaagd weekeinde, omdat hij zijn naaste concurrent maar 1 punt in zag lopen. Het gat is met 98 punten nog altijd riant. Nummer drie in de uitslag, Glenn Coldenhoff, vierde zijn vijfde podiumplek van het seizoen en klom in de WK-stand voorbij de ongelukkig uitgevallen Ruben Fernandez naar de vierde plaats.

Visitekaartje

De meeste aandacht in het zuiden van Finland ging uit naar Herlings. Hij gaf direct zijn visitekaartje af met de snelste ronde op zaterdag tijdens de tijdtraining. In de regenachtige kwalificatierace bleef hij steken op een bescheiden tiende plaats. Een dag later scheen de zon over de zandbaan naast het vliegveld van Helsinki. Herlings meldde zich meteen in de top 5, maar halverwege de eerste manche reed hij de pitstraat in om een nieuwe bril op te halen.

Een vijfde plaats in de grand prix is vrij goed na pas een dag op de motor gezeten te hebben Jeffrey Herlings (28)

,,Een steen raakte mijn bril, waardoor de roll-off in tweeën brak.” Pas vanaf de elfde positie kon hij zijn weg vervolgen om nog als achtste over de finish te komen. Race 2 verliep beter voor de KTM-fabrieksrijder. ,,Ik had een goede snelheid. Ik ben heel blij dat ik weer met de toprijders kon vechten. Een vijfde plaats in de grand prix is vrij goed na pas een dag op de motor gezeten te hebben. Daarom hebben we dit weekeinde benaderd als een voorbereidingswedstrijd.”

Herlings wil de komende weken meters maken in het Duits kampioenschap en de grand prix van Zweden om terug op niveau te zijn voor de Nederlandse GP over drie weken. ,,In Arnhem hoop ik voor het podium te gaan, misschien wel voor de overwinning”, zei hij optimistisch. De concurrentie is gewaarschuwd.