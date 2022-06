Julie Vermeeren neemt ondanks degradatie met een glimlach afscheid bij Barons

Huilen deed ze niet. Eigenlijk vond Julie Vermeeren het wel leuk om afgelopen zaterdag anderhalve minuut voor tijd uit bij Baros een publiekswissel te krijgen. ,,Mijn medespeelsters klapten voor me in mijn laatste wedstrijd als basketbalster", blikt de 25-jarige speelster van Barons terug. ,,Dat was best bijzonder. Ook al waren we kampioen geworden, stoppen zou ik sowieso. Het is na veertien jaar basketbal tijd voor iets anders, voor iets individueels. Dan kan ik alleen mezelf de schuld geven als iets mis gaat.”

Ze speelde vijf seizoenen in het eerste van Barons. Het seizoen was lang en zwaar voor de nummer laatst, die drie keer won, maar twee punten in moest leveren omdat aan de uitwedstrijd tegen De Groene Uilen uit Groningen niet begonnen werd. ,,We stonden met vier, vijf meiden en zagen het niet zitten om tweeënhalf uur te gaan rijden", vertelt Vermeeren over het moment dat corona roet in het eten gooide.

Smalle basis

Aanvankelijk had Barons nog goede hoop. Ze waren met twaalf en zagen het wel zitten het avontuur aan te gaan in de eerste divisie. ,,Alleen stopte een aantal meiden vanwege studie, blessures of een uitdaging bij een andere club", zegt Vermeeren. ,,We hadden een basisteam van zes, zeven meiden. Vroeger droomde ik er van om met zeven te spelen. Dan kon ik veel spelen. Nu we ouder zijn, is twee of drie wissels toch wel lekker. We hadden niet het idee om in de top-drie te eindigen, de middenmoot had best gekund.”

De trainingsopkomst was niet altijd even hoog en dat deed wat met de motivatie. ,,Toch wilde niemand van de vaste groep het team in de steek laten", meent Vermeeren. ,,De ene keer waren we fanatieker dan de andere keer, maar als een belangrijke wedstrijd gespeeld moest worden, ging iedereen er echt voor. Al met al mogen we tevreden zijn hoe we het seizoen af hebben gesloten, want we zijn door blijven spelen. Die punten maken me minder uit.”

Topscorer

De Bredase maakte in vijftien wedstrijden de meeste punten voor haar ploeg. ,,Ik weet inmiddels wel wat ik kan", glimlacht de basketbalster. Haar punten moet degradant Barons volgend seizoen dus missen. De ploeg speelt na de zomer in principe in de tweede divisie. ,,Het is nog afwachten wie blijven en wie niet meer willen voordat duidelijk is hoe nu verder", zegt Vermeeren.

Sommige ploeggenoten hebben haar al geprobeerd te verleiden te blijven. Zeg nou zelf: 25 jaar is wel jong om te stoppen. ,,Nu kan ik nog alles en ben ik fit", legt de fysiotherapeute uit. ,,Ik ben nu aan het fietsen. Wielrennen zou kunnen. Er moet wel een beetje competitie in zitten. Als het niks wordt, kan ik zomaar terugkeren bij Barons. En anders mogen mijn ploeggenoten natuurlijk altijd mee gaan fietsen of hardlopen.”