Juliana kroont zich tot kampioen na zinderend slot

De missie is duidelijk in sporthal ’t Veerhuis in Oud Gastel, weet ook de geblesseerde Maarten van Alphen. ,,Bij winst zijn we kampioen”, legt hij uit. ,,Bij een gelijkspel of een nederlaag met één of twee punten verschil hebben we het nog in eigen hand. Verliezen we met drie punten verschil, dan kunnen we de titel vergeten.”