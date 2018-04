Juliana komt niet in problemen tegen OKV, Springfield ondermaats

Scheidend trainer Bozic ziet Barons winnen, Migliore geen moeite met Vlijmscherp

21:20 In de eerste divisie A van het mannenbasketbal won Barons gisteren met 84-60 van Trajanum. Na de 69-51 nederlaag van zaterdagavond bij Baros telt voor Blauw-Wit alleen nog winst om degradatie uit de eerste divisie te ontlopen. Giants is nog steeds in de race voor de omgekeerde weg, het won met 109-65 van Rowic.