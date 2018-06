Juliana kampioen na zege op Conventus

Eindelijk biljart­prijs naar Zundert

1:15 Na vijf verloren finales, heeft STZ Zundert eindelijk een belangrijke biljartprijs binnen. De ploeg won zaterdagavond in theater De Bussel in Oosterhout de nationale driebandenbeker, door in de eindstrijd de baas te blijven over L&B Ledermode uit Hoeven.