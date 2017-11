Juliana heeft rust in het hoofd nodig in de eerste klasse

,,Ik ben heel benieuwd hoe de ploeg zich gaat gedragen wanneer we met teleurstellingen te maken krijgen." Want dat korfbalvereniging Juliana nederlagen zal gaan incasseren, daar is coach Arthur Snijder realistisch over, na de promotie van vorig seizoen naar de eerste klasse in de zaalcompetitie. De trainer kijkt vast vooruit naar komend weekend, de start van het seizoen.

,,Voor sommigen zal het een harde leerschool zijn", vertelt de coach van de Oud Gastelse vereniging. Want dat er teleurstellingen gaan komen, is inherent aan de stap omhoog die de ploeg na de promotie van vorig seizoen maakt. ,,Het niveau in de eerste klasse is simpelweg hoger.

Het spel is sneller en fysieker, we gaan meer weerstand ondervinden." Helemaal kansloos is zijn ploeg desondanks niet, denkt hij. ,,We zijn lastig te verslaan, willen ten koste van alles winnen."

Statisch

Al anderhalf jaar is Snijder bezig om zijn formatie stappen te laten zetten. Letterlijk. ,,We spelen te statisch. Gemiddeld gezien zijn we niet zo groot, dan kan je niet op de afvang gokken." Juliana moet snel gaan leren niet achter de feiten aan te lopen. ,,Uiteindelijk draait het om winnen", zegt hij, enigszins een open deur intrappend. ,,Ik heb een idee hoe we die punten kunnen pakken. En of het nu smerig of mooi gebeurt, dat maakt mij niet uit."

Oplossingen

Dat betekent overigens niet dat er geen idee achter het spel zit. ,,Ik heb bepaalde opvattingen, maar het gaat erom dat de spelers het kunnen uitvoeren. De groep moet nadenken en zoveel mogelijk zelf oplossen", herhaalt Snijder meerdere keren tijdens het gesprek. Het is kenmerkend voor zijn stijl.

Hij staat boven de groep, reikt de spelers aan wat ze nodig hebben, maar wil ze vooral zelf laten nadenken." In de eerste klasse gelden andere regels dan in de tweede. Er mag maximaal acht keer gewisseld worden, de coach mag gebruik maken van een time-out, er geldt een schotklok en er wordt 25 minuten zuivere speeltijd gehanteerd. ,,Met die time-out ben ik erg blij", reageert Snijder. ,,Zo kunnen we het ritme uit de wedstrijd halen en de tactiek bijschaven."

Maar niet alle regels worden met gejuich ontvangen door de ploeg uit Oud Gastel; de schotklok zorgt voor onrust binnen de formatie. ,,De spelers voelen zich opgejaagd. We trainen er veel op, zodat we er vertrouwd mee raken."