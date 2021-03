Judoka Ennio Mertens maakt debuut tussen ‘de grote mannen': ‘Belangrijkste is dat je op gewicht bent’

Judoka Ennio Mertens (20) uit Roosendaal voelt zich als topsporter in deze tijden een bevoorrecht persoon. Met Team NL was hij afgelopen week actief op de European Open in Praag, zijn eerste toernooi bij de senioren. „Voordat we de mat opgaan, houden we allemaal anderhalve meter afstand. Tijdens de wedstrijd telt dat natuurlijk niet meer.”

Hoe kijk je terug op je eerste toernooi bij ‘de grote mannen’(-66 kg)?

„Ik ging er heel open en blanco in. Je hebt door de weinige wedstrijden bijna geen ritme, dus het lastig te meten waar je vooraf staat. Ik vloog er in de tweede ronde uit, maar over mijn spel kan ik wel tevreden zijn. Dan moet je denken aan de techniek en tactiek. Hoe pak je iemand vast? Hoe zet je een worp in? Tegen senioren judoën is eigenlijk niet echt anders. Een heel groot verschil met de vorige leeftijdscategorie is er eigenlijk niet. Het belangrijkste is dat je zorgt dat je op gewicht bent.

Hoe zien jouw trainingen er nu uit?

„Van maandag tot en met vrijdag ben ik op het trainingscentrum van Papendal te vinden. Daar train je, praat je met je coaches en bereid je je voor op de wedstrijden die komen gaan. Binnen het Nederlandse judoteam hebben we ook te maken met een bubbel. Bovendien worden we als topsporters ook iedere week twee keer getest. Maar echt last heb ik er niet van. Ik kan sporten wanneer ik wil, dat is voor andere mensen wel anders. Als topsporters hebben we echt privileges.”

Je maakt dus hele lange dagen. Wat doe je in je spaarzame vrije tijd?

„Als ik thuis kom, ben ik vaak wel even aan rust toe. Dan moet ik even niet aan trainen denken, haha! Heel soms ga ik thuis even wat krachtoefeningen doen, maar dat kan op Papendal ook allemaal. Bovendien ben ik ook muziekproducer en maak ik af en toe wat nummertjes voor anderen. Dat is soms wel even lekker als afleiding, even totaal wat anders.”

Hoe blijf je gemotiveerd?

„Ik kan niet ontkennen dat het soms zoeken naar motivatie is. Wel trek ik me enorm op aan de speelkalender. Als ik zie dat er wedstrijden op het programma staan, ga ik er ook honderd procent voor. Die mindset wil ik eigenlijk altijd houden, zeker omdat de eerste wedstrijd nu pas gepland staat over drie maanden. Gelukkig helpen de coaches daar ook goed bij, die weten precies hoe ze je moeten blijven prikkelen.”