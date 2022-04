Jubilerend Giants is trots op de historie, maar kijkt vooral vooruit: ‘We groeien uit ons jasje’

Een halve eeuw wordt er basketbal gespeeld in Bergen op Zoom. Eerst bescheiden als Jumping Crabs en later met WBB Giants ambitieus, tot zelfs in de top van de eredivisie. Vandaag de dag kiezen de Giants voluit voor breedtesport, al wordt er bij de viering van het 50-jarig bestaan door sommigen nog altijd gemijmerd over de proftijd.

Corné van Terheijden heeft als bijna-lid van het eerste uur de gevleugelde woorden van de eerste trainer-coach Winston Morris nog gehoord: ,,Jongens, laat die handjes wapperen.’’ Van Terheijden kan de aanmoediging van zijn eerste coach zelfs nog altijd moeiteloos nadoen, met het bijbehorende accent. Mooie tijden waren het, met trainingen in gymzalen aan de Meeussenstraat en bij de Roncalli Scholengemeenschap.

Van Terheijden, uitgegroeid tot icoon van de club, herinnert zich zijn eerste wedstrijdje in sporthal Gageldonk nog. ,,Ik wist niks van basketbal. Ik was keeper, in de A-jeugd van FC Bergen. Niemand vond het erg dat ik de spelregels nauwelijks kende. Ik werd trouwens meteen topscorer.’’

Quote Leyte en Slager zijn uithangbor­den om trots op te zijn Corné van Terheijden

Van Terheijden maakte de hele opgang van de vereniging mee, als speler en later als coach van het hoogste jeugdteam, in de tijd van het profavontuur. Grote jongens uit Amerika en internationals als Raymond Botse en Henk Pietersma speelden in de stad. Marcel Löhr legde de basis voor profbasketball en de nieuwe sporthal aan de Boulevard paste bij de ambities van de club die Giants ging heten. Het waren andere tijden, zegt Van Terheijden. ,,Talenten uit heel het land meldden zich bij ons aan. We moesten selecteren aan de poort. Dat is nu wel anders.’’

Uithangborden

Zelf bewaart Van Terheijden de beste herinneringen aan het jeugdteam dat hij vanaf de basis kneedde en als coach tot in de eerste divisie bracht. ,,Ons beste team ooit.’’

Steven de Bont was er als supporter bij in de beslissende wedstrijd in Delft waarin de promotie werd afgedwongen. Het plaatselijke DAS, de club van de legendarische bondscoach Toon van Helfteren, werd afgetroefd. ,,Het was megaspannend en een hoogtepunt in de geschiedenis van de club. Die busreis er naartoe vergeet je nooit meer.’’

De supportersclub van de Giants was destijds de grootste van het land, met ruim tweehonderd leden. De club groeide net zo explosief en reeg topprestaties aaneen, ook na het faillissement van de profs. Giant-toppers als Bas Leyte en Arvin Slager maakten zelfs de overstap naar het Amerikaanse basketbal. Wedstrijdsecretaris De Bont, actief als organisator van de zomeravondcompetitie en inspirator van de jeugd, maakt nog steeds graag van hun naamsbekendheid gebruik. ,,Het zijn uithangborden om trots op te zijn.’’

Samenwerking

Giants speelt ondertussen alweer jaren in sporthal Tuinwijk en zocht steeds vaker de samenwerking in de regio, om op niveau te kunnen blijven basketballen. Twee jaar geleden werd besloten tot een koerswijziging: breedtesport werd de reddingsboei voor de club, hoewel de Onder 22 nog altijd landelijk in de tweede divisie speelt en ook het damesteam aan de weg timmert.

Quote We trainden en speelden potjes op het grasveld aan de Boulevard, vlakbij het strand en McDonalds. Daar ging een geweldige wervings­kracht van uit. Steven de Bont

Van Terheijden noemt de focus op recreatief sporten een verstandige zet. ,,We hadden maar 120 leden meer over en bijna geen gekwalificeerde trainers.’’ De Bont, ook lid van de jubileumcommissie, heeft er zijn missie van gemaakt om de neergaande spiraal om te buigen. Met succes. De Giants kregen er in de twee coronajaren maar liefst zestig jeugdleden bij. ,,We trainden en speelden potjes op het grasveld aan de Boulevard, vlakbij het strand en McDonalds. Daar ging een geweldige wervingskracht van uit.’’

Uit het jasje gegroeid

Meteen wordt ingezet op het uitbreiden van het vrijwilligersbestand. ,,We betrekken de ouders van de nieuwe leden bij de club en geven hen taken.’’ De plotse groei, ook dankzij sportzender ESPN die de NBA-wedstrijden uitzendt, geeft in het jubileumjaar ook zorgen. ,,We groeien hier in Tuinwijk met drie velden uit ons jasje en ook de twee extra velden in de Boulevard zijn geen echte oplossing.’’