Jorrit Cleij lacht het laatst in spannende Chaamloop

Jan Schoonen spurt naar eerste plaats in BN DeStem Lezerstour

19:11 Jan Schoonen uit Sint Willebrord mag zich na de eerste etappe van de Tour de France koploper van de BN DeStem Lezerstour noemen. Of dat na zondag ook nog zo zal zijn, is maar de vraag. De concurrentie heeft hem in het vizier; de gehele top 10 van het tourspel van deze krant staat binnen vijf punten van elkaar.