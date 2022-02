Joris van Gool klokt snelle tijd bij winst in Dortmund en kan daarmee naar het WK

Voor Van Gool was het zijn derde wedstrijd nadat hij eind januari terugkeerde van een trainingskamp in Zuid-Afrika. ,,Die tijd toont aan dat ik goed uit de wintertraining ben gekomen. De race in Dortmund was niet perfect, maar de snelheid is er.” Dat belooft volgens Van Gool het nodige wanneer ‘alle puzzelstukjes’ op het NK indoor in elkaar passen. De Rijenaar verdedigt over twee weken in Apeldoorn zijn nationale titel op de 60 meter.