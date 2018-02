Joris van Gool doet in fotofinish op NK 60m indoor mee met grote mannen Garia en Martina

Joris van Gool was zaterdagmiddag in Apeldoorn akelig dichtbij dé sensatie op het NK indoor. In de finale van de 60 meter kregen Christopher Garia en Churandy Martina de 19-jarige atleet uit Rijen pas op de streep te pakken. Alle ieders naam verscheen de eindtijd van 6.70. De fotofinish moest er daarom aan te pas komen in welke volgde ze op het podium mochten. Achter Garia en Martina restte voor Van Gool 'slechts' de derde plaats.

Van Gool zat er niet mee. Lachend keek hij naar het scorebord. ,,Dit is alleen maar mooi. Het laat zien hoe sterk het veld hier was en dat niemand hier zo maar even een medaille kwam ophalen. Dat ik derde word is geen teleurstelling. Ik vind het alleen maar mooi om met mensen als Churandy Martina en Christopher Garia (een uit het honkbal overgekomen sprinter) zo'n race neer te zetten."

De atleet uit Rijen komt dit seizoen voor het eerst in actie bij de senioren. Bij de start nam hij brutaal het heft in handen. ,,Ik voelde dat ik de juiste dingen aan het doen was, maar ik voelde ook dat de mensen dichterbij kwamen. Ze moesten op mij jagen in plaats van andersom. Dat is een lekker gevoel. Christopher en Churandy hebben er voor moeten werken vandaag."