Jop van der Steen viert comeback met zege in Rondje Vrachelen: ‘Wel lekker om weer mee te kunnen doen’

Een kleine 200 atleten vertrokken zaterdag voor een race over tien kilometer. Na de eerste bocht leek de winnaar van deze editie al bekend. Met krachtige passen stoof Colin Bekers de atletiekbaan af. In zijn spoor volgden Jop van der Steen, Henk van Leeuwen, Joep Staps en Marcel Laros. Bekers merkte al na 1500 meter dat zijn lichaam niet mee wilde werken. Een covidbesmetting twee weken terug noopte hem uit te stappen. Van der Steen liep daarna tot bijna zeven kilometer alleen op kop. Op dat punt wist Van Leeuwen aan te sluiten bij de Tilburger.

Klein verschil

Samen draaiden ze na 9600 meter de atletiekbaan weer op. Van der Steen had een gaatje van zo’n vijftien meter op zijn concurrent. Dat werd nog bijna dichtgelopen door de jagende Bredase achtervolger. Van der Steen keek net op tijd even over zijn schouder, zette nog een keer aan en won in 32,17 minuten. In dezelfde tel vloog de fel sprintende Van Leeuwen over de meet. „Dat scheelde niet veel, ik dacht dat ik hem had afgeschud”, bibberde de winnaar in de gestaag neervallende sneeuw. „Wel lekker om weer mee te kunnen doen. Ik ben er flink wat jaren tussenuit geweest, maar ben blij dat ik dit niveau weer aankan.”

Vaste podiumklant

Van der Steen was enkele jaren terug altijd een vaste podiumklant. Zo won hij de eerste marathon van Tilburg. Nog langer terug trainde hij onder Greg van Hest met zijn belager Van Leeuwen. Deze loper zwerft sportief gezien door heel Nederland. „Klopt. Ik woon nu in Breda, maar heb in Spijkenisse en Tilburg gewoond. Over een maand verhuis ik naar Barendrecht.”

Verkeerde afstand

De 29-jarige Van der Steen benaderde zaterdag zijn persoonlijk record en toonde zich ook al blij met deze wedstrijd. Iets minder blij keek nummer drie, Marcel Laros. Dat had alles te maken met het verloop van zijn eigen race. „Met mijn eindtijd van 33,15 minuten ben ik wel blij. Het was alleen wat zwaarder dan normaal. Meestal start ik wat behoudender. Nu probeerde ik met Joep Staps mee te gaan. Die bleek niet de 10 kilometer, maar slechts de 6 kilometer te lopen. Daar verkeek ik me op en dat voelde ik in mijn benen al voor de helft van de race.”

Snelste vrouw in Oosterhout werd de sterke Ciska Hensen (50) uit Kaatsheuvel. „Het gaat enorm goed de laatste weken. Hiervoor heb ik dit voorseizoen drie halve marathons afgewerkt, waarvan de laatste in 1 uur 26 minuten ging. Ook deze winnende 39,10 minuten is prima. Ik denk dat het komt door mijn extra inspanningen naast mijn vier trainingen per week. Ik beoefen naast Power Yoga ook Yin Yoga. Dan moet je vijf minuten in een houding zitten. Daarna zijn mijn heupen weer helemaal los en dat merk ik als ik op tempo loop.”