Joost Luiten aan de leiding, Oosterhouter Rowin Caron moet beter putten

Met een ovationeel applaus en een birdie op ‘de achttiende’ sloot Joost Luiten op de Bernardus golfbaan de eerste dag van de Dutch Open af. ,,Dit was dus waar ik naar op zoek was”, sprak de publiekslieveling met een zucht van verlichting. Sinds hij afgelopen winter van coach is gewisseld zat Luiten in ‘een proces’ van meer geduld moeten hebben dat hem en vooral het publiek lief is. ,,Het was worstelen”, zei de 36-jarige Zuid-Hollander over de periode waarin hij met enkele ‘kleine aanpassingen’ heeft geprobeerd om zijn swing te verbeteren en constanter te maken. ,,Ik voelde in de training al wel dat het er in zat, maar tot nu toe waren de resultaten gewoon kut. Je wacht op het moment dat het gaat omslaan. Dat je er niet meer na hoeft te denken, maar dat het op de automatische piloot gaat.”