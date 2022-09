Joep Voermans knalt met Tachos de BeNe-league in: ‘We dachten dat het gat met diverse teams groter zou zijn’

Eredivisiekampioen Tachos mag zich dit seizoen, dat vanavond begint met een uitduel bij Hubo Handbal, meten met de absolute top van Nederland en België. Een uitdaging die het jeugdigde team, met Joep Voermans voorop, maar al te graag aangaat.

De voorbereiding is volgens Voermans goed verlopen. ,,We dachten dat het gat met de diverse andere BeNe-league-teams groter zou zijn. Het zijn natuurlijk maar oefenduels en het is dus de vraag in hoeverre de tegenstanders zich ook honderd procent gaven, maar we zijn niet weggespeeld. En ook de spelers van die teams wilden zich natuurlijk bewijzen richting hun coach.”

Quote We hebben niet zo’n brede selectie zoals de meeste andere teams. Dat wordt dus flink aanpoten Joep Voermans

Dat het voor Tachos een moeilijk seizoen zal worden, is wel duidelijk. Voermans daarover: ,,Vorig seizoen wonnen we nagenoeg alles. Het ging eigenlijk als vanzelf. Dit jaar is er natuurlijk sprake van een totaal andere opgave. Maar ook nu is het bedoeling dat het gezellig en leuk blijft. Ook al weten we dat we het merendeel van onze wedstrijden zullen verliezen en dat er ook wel eens een extra stevige zeperd tussen zal zitten tegen de topploegen. Daar moeten we ons mentaal op voorbereiden en het eventuele chagrijn ervan snel van ons afzetten en zeker niet op elkaar uitwerken.”

Budget

Tachos gaat het avontuur in de BeNe-league aan met slechts één nieuwe speler in vergelijking met het vorige seizoen. Voermans licht toe: ,,Ten eerste heeft Tachos geen budget om spelers van buitenaf te halen. Ten tweede vonden we met zijn allen dat de jongens die de promotie hebben bewerkstelligd, daar ook voor beloond moeten worden. Met vier of vijf nieuwe spelers erbij, gaat dat toch ten koste van de speeltijd van anderen. We hebben niet zo’n brede selectie zoals de meeste andere teams. Dat wordt dus flink aanpoten.”

Quote Maar het zou natuurlijk nog toffer zijn als we vijfde worden en een blijvertje worden in de Be­Ne-lea­gue Joep Voermans

De BeNe-league is een competitie op zich die - ook al eindig je als laatste - niet draait om degradatie. De strijd om het Nederlands kampioenschap en degradatie naar de eredivisie wordt namelijk pas uitgevochten in de aansluitende Handbal NL-league. Voermans daarover: ,,We gaan ons dus eerst meten met de beste ploegen van Nederland en België. Veel leren en ervaring opdoen, zo veel mogelijk punten pakken en vooral ook genieten en plezier maken. Precies zoals we vorig seizoen ook deden maar dan meer dan waarschijnlijk met veel meer verliespunten. Daarna is het in de Handbal NL-league zaak om één ploeg onder ons te houden. Dan zijn we zeker van handhaving. En als we toch laatste worden, volgt er een ‘best-of-two’ tegen de eredivisiekampioen. Maar het zou natuurlijk nog toffer zijn als we vijfde worden en een blijvertje worden in de BeNe-league.”

Vanavond wacht Tachos in Hasselt de confrontatie met HUBO Handbal: ,,Twee BeNe-league-teams uit die stad zijn gefuseerd, dus daar staat een sterke ploeg. Het zal lastig worden, maar hopelijk kunnen we een mooi visitekaartje afgeven.”