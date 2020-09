Job van Uitert rijdt snelste rondetijd op Le Mans, maar valt door pech van het podium

24 Uur Le MansJob van Uitert reed zijn wagen van United Autosports in de 24 uur van Le Mans zondagmiddag met gemengde gevoelens over de finishlijn, ondanks een snelste ronde.

De 21-jarige Dongenaar moest met zijn teamgenoten Alex Brundle en Will Owen genoegen nemen met de dertiende plaats in de LMP2-klasse nadat hij lange tijd aan de leiding had gereden. Met het klokken van de snelste rondetijd (3.27.5) reed Van Uitert zich wel nadrukkelijk in de kijker op het Circuit de la Sarthe.

,,Ik ben niet blij, maar wel tevreden", zo omschreef Van Uitert zijn gevoel toen het duidelijk werd dat een lastig te fiksen olielek het team in de vroege ochtend de das om had gedaan. De reparatie van het probleem kostte 45 minuten. Dat was ruim de tijd die Van Uitert en zijn twee teamgenoten op het einde te kort kwam tegen de winnaars van de LMP2-klasse, zijnde het andere team van United Autosports onder leiding van Phil Hanson.

,,Je weet dat dit er bij hoort", zei Van Uitert om de pech. Ondertussen had hij van mede-teameigenaar Zak Brown al te horen gekregen dat die erg tevreden was met het optreden van de Nederlander in Le Mans. Brown is ook de CEO van het McLaren Formule-1-team. Van Uitert reed de snelste tijd nadat hij na het verhelpen van het olieprobleem eindelijk weer de baan op mocht. De achterstand tot het podium was echter al zo groot dat er racend nog weinig plekken te winnen waren. Door het uitvallen van enkele teams klom het drietal nog wel naar de zeventiende plaats algemeen en de dertiende in hun klasse. Uiteindelijk nam Van Uitert 9 van de 24 te rijden uren voor zijn rekening.

De 24 Uur van Le Mans werd overall gewonnen door het LMP1-team van Toyota. Racing Team Holland van Jumbo-baas Frits van Eerd werd bijna de hele race achtervolgd door pech. Daardoor eindigde Van Eerd samen met Guido van de Garde en Nick de Vries op de negentiende plaats overall en vijftiende in de klasse.

Job van Uitert

