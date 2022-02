Job van Uitert komt dichterbij zijn droom: ‘Le Mans ademt racen, krijg kippenvel als ik er aan denk’

Hoewel het raceseizoen er al even op zit en in april pas de eerste race van het komende LMP2-seizoen op de planning staat, zit Van Uitert niet stil. De Dongenaar werkt zich bijna dagelijks in het zweet in de sportschool om zo fit als mogelijk te blijven. Daarnaast zit hij ook zeker vier tot vijf uur per dag in de simulator om toch te kunnen blijven racen. ,,Zo houd je ook de feeling een beetje”, zegt hij daarover.