Jeugd heeft de toekomst bij honkbalclub JEKA: ‘De lichting die er nu aankomt, kan ons naar de hoofdklasse brengen’

JEKA-speler Cees Breukers (31) werd er gek van. Zes maanden lang lag het honkbal stil. Dat is heel normaal in de sport, maar toch wil het nooit wennen voor Breukers. Zeker niet na afgelopen seizoen, toen de Bredase honkbalclub kampioen werd en promotie naar de eerste klasse veilig stelde. ,,De visie en de investeringen van de club komen er nu echt uit.”

Want juist na dat kampioenschap, waarin JEKA tijdens de laatste wedstrijd de directe concurrent wist te verslaan en daardoor promoveerde, wilde alles en iedereen bij de Bredase club maar één ding: zo snel mogelijk spelen in de eerste klasse, het een na hoogste niveau van Nederland. ,,Ik krijg nog een trots gevoel en een glimlach op m'n gezicht als ik terugdenk aan die kampioenswedstrijd”, zegt trainer Michel Ruiter.

Eerste klasse

JEKA promoveerde na dertien jaar weer eens. Cees Breukers, met zijn 31 jaar een van de ‘oudjes’ van het team, was er toen ook al bij. ,,Als 18-jarig broekie heb ik al eens geroken aan dat niveau", zegt hij nu. ,,Het is super tof dat we met deze hechte groep op dit niveau kunnen gaan spelen.”

Quote De honger naar winnen en presteren in deze competitie is heel groot Michel Ruiter, Trainer JEKA

,,We hebben nu al een aantal jaar een vaste groep en voor dit seizoen hebben we nog vier versterkingen erbij gehaald, die heel allround zijn", geeft trainer Ruiter aan. ,,Dat maakt de groep sterker en geeft mij heel veel vertrouwen voor dit seizoen.”

De Bredase club zal mentaal een omslag moeten gaan maken, want de verwachting is dat JEKA komend seizoen vaker gaat verliezen dan voorgaande jaren. ,,Dat beseffen we ook, al willen we daar ook niet te veel mee bezig zijn", zegt Ruiter. ,,De honger naar winnen en presteren in deze competitie is heel groot. En dit moet ook nog niet het plafond zijn van de club.”

Jeugd heeft de toekomst

De Bredase club schuift namelijk de doelstellingen voor de komende jaren niet onder stoelen of banken. Zowel Ruiter als Breukers is op de hoogte van de droom van JEKA om uiteindelijk op het hoogste honkbalniveau in Nederland actief te zijn. ,,En dat met zoveel mogelijk eigen jeugd", vult Breukers aan. ,,De club heeft een paar jaar geleden geïnvesteerd in goede jeugdtrainers en dat werpt nu z'n vruchten af. De jeugd krijgt hier echt de kans, de club geeft ze perspectief, en ze trainen regelmatig mee met ons.”

Quote Ik zal zelf niet meer op m'n best zijn, maar het is mijn doel om de club naar de hoogste competitie te brengen. Cees Breukers, Speler JEKA

Gewend

Over drie of vier jaar wil JEKA een serieuze gooi doen richting de titel in de eerste klasse en bijbehorende promotie naar de hoofdklasse. Volgens trainer Ruiter is er dan een jeugdlichting klaargestoomd voor het grote werk. ,,Dat is het plan. De oudste jeugd bij ons is van een hoog niveau en is al gewend om tegen de beste van Nederland te spelen. Dus het is een serieus doel. Die lichting kan ons naar de hoofdklasse brengen.”

Breukers hoopt er dan ook nog bij te zijn als speler. ,,Ik zal zelf niet meer op m'n best zijn, maar het is mijn doel om de club naar de hoogste competitie te brengen. Ik geloof dat ik met mijn ervaring van waarde kan zijn.” Maar eerst wacht dus voor veel spelers bij JEKA nu eerst de vuurdoop in de eerste klasse. ,,We kijken er enorm naar uit. We hebben een goede voorbereiding gedraaid en gokken op een plek bij de eerste zes aan het einde van de competitie. Daar gaan we vol voor.”

Volledig scherm Pix4Profs-Ron Magielse honkbalclub jeka is gepromoveerd en gaat beginnen aan het nieuwe seizoen in de eerste klasse. binnentraining in ruimte bij het sportcomplex van jeka. © Pix4Profs-Ron Magielse