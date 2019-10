Jet Flapper bezorgt Etten-Leur zege, Milan van Baal scoort er vier namens Zwart-Wit

hockeyDe hockeyvrouwen van Etten-Leur, afgelopen zomer gepromoveerd naar de eerste klasse, wonnen thuis met 1-0 van Zoetermeer. Lang domineerden de gasten, maar de thuisclub wist de minimale voorsprong haast op het tandvlees over de streep te trekken. Met de tweede zege op rij klom de ploeg in de eerste klasse B naar de middenmoot. De dames van Breda sleepten hun vierde overwinning in de overgangsklasse binnen. De ploeg versloeg Alecto met 3-1 in eigen huis.

MANNEN

OVERGANGSKLASSE A

Berkel-Enschot - Zwart-Wit 3-6 (3-3).

De thuisclub kon voor rust meekomen, maar in de tweede helft maakte Zwart-Wit het verschil. Milan van Baal tekende voor de eerste vier Zwart-Wit-doelpunten, waarna Xander van Gorp en Imre van de Laar het duel beslisten.

Volledig scherm Milan van Baal (voorgrond, wit shirt) scoorde viermaal namens Zwart-Wit tegen Berkel-Enschot. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

OVERGANGSKLASSE B

Breda - Alecto 3-4 (2-3).

Breda begon met een 2-0 voorsprong dankzij Rik Doorenbos en Lucas van Bergeijk. Nog in de eerste helft kantelde het duel. Pas laat maakte Lucas van Bergeijk nog 3-4, maar daarbij bleef het ondanks nog vijf strafcorners en veel strijd.

Hilversum - Push 3-4 (1-2).

Push boekte met hard werken alweer zijn derde uitzege op rij, waar het thuis nog niet wil vlotten. In het Gooi waren Bart Mabelis (2x), Marijn van der Plas en Rogier Bantje trefzeker.

Warande - DSHC 2-3 (1-2).

Warande, dat deze week al na vijf duels afscheid van zijn coach nam, legde veel energie op de mat, maar kon het verschil net niet maken. Mats Bloemsaat maakte beide Oosterhoutse doelpunten.

EERSTE KLASSE B

Etten-Leur - Forescate 4-2 (3-1).

De mannen van hockeyclub Etten-Leur wonnen thuis met 4-2 van Forescate. Moeizaam ging het wel, maar de winst was verdiend en de ploeg blijft vooralsnog aan kop in de eerste klasse B. Na een snelle achterstand maakte Frank van de Wiel vanaf de stip geen fout. Door treffers van Niels van Son en Ralf van Wijk werd het nog voor de pauze 3-1, waarna op de valreep een tweede tegentreffer volgde van de gasten uit Voorschoten. Wederom Niels van Son besliste de wedstrijd met een strafcorner in het derde kwart alsnog.

VROUWEN

OVERGANGSKLASSE A

Fletiomare - Push 0-3 (0-0).

Na rust gooide Push het tempo omhoog en met succes. Sophie van Nieuwamerongen en tweemaal Puk Holleman zorgden voor de zesde zege op rij.

Breda - Alecto 3-1 (0-1).

De Bredase dames kwamen in eerste instantie op een achterstand, die pas in de tweede helft werd rechtgetrokken. Volgens coach Karel Alferink lag het kantelpunt bij het begin van die tweede helft. “We lieten tijdens de wedstrijd twee gezichten zien. Het eerste en tweede kwart was totaal anders ten opzichte van het derde en vierde kwart. Die tweede helft lieten we pas zien wat we konden. We werden proactief en speelden meer volgens ons eigen plan. Je zag die wil om te winnen weer terugkeren.”

Volledig scherm Breda (blauwe shirts) frommelt de gelijkmaker in het doel. De promovendus zou uiteindelijk met 3-1 winnen van Alecto. © Pix4Profs / Joris Knapen

De ploeg van Alferink promoveerde vorig jaar vanuit de eerste klasse en draait nu bovenin mee in de overgangsklasse. “We waren enorm goed gestart”, aldus Alferink. “Vorige week hadden we wel een beetje pech gehad bij Gooische uit, maar verder was ik heel tevreden. Ik vond het wel belangrijk dat we niet als een promovendus moeten gaan hockeyen. We moesten gaan hockeyen als een ploeg die in deze competitie bovenin mee kon draaien. Dat is dan ook de volgende stap voor ons als team.”

EERSTE KLASSE B

DES - Zwart-Wit 2-6 (1-2).

Zwart-Wit speelde degelijk en won verdiend. Marre van Poppel, Maud de Koning, Michelle Beentjes, Emma Guiting, Fleur van Gestel en Emma Lammers scoorden.

Warande - DSHC 0-0.

Ook de Oosterhoutse vrouwen wonnen niet van de Delftse studenten. Er waren veel kansen, maar de bal wilde er niet in.

Etten-Leur - Zoetermeer 1-0 (1-0).

Pittige tegenstand was de verwachting vooraf en dit bleek ook in het eerste kwart. Etten-Leur kwam er af en toe ook zelf uit, maar had voor de rust veelal moeite om zich onder de druk uit te hockeyen. Enkele goede reddingen van keepster Zoé Peemen zorgden er mede voor dat er geen averij opgelopen werd. Aan het eind van het eerste kwart leek het 0-1 te zijn geworden, maar er was in de cirkel sprake geweest van gevaarlijk spel, waardoor met 0-0 het tweede kwart werd in gegaan. Dit duurde niet lang, een tegenaanval van Etten-Leur werd door Jet Flapper met de backhand knap afgerond. Het overwicht van Zoetermeer bleef hierop gehandhaafd, maar Etten-Leur wist het eigen doel schoon te houden.



Na rust stond het tactisch wel wat beter, waardoor ook Etten-Leur meer mogelijkheden en ook strafcorners kreeg. Gescoord werd er niet, waarbij ook meespeelde dat de gasten bij tijd en wijle behoorlijk fysiek speelden. Nog één kwart moest de voorsprong vastgehouden worden om er voor te zorgen dat er meer zeges nu al geboekt zouden worden, dan twee seizoenen geleden bij het eerste jaar in de eerste klasse tijdens het gehele seizoen.