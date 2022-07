Jerry Hermans verrassende winnaar van Oosterhouts-Roosendaalse finale bij Grand Prix driebanden

Een volledig West-Brabantse finale zaterdagavond bij de Grand Prix driebanden in Capelle aan den IJssel, maar wel eentje waar niemand op gerekend had. Oosterhouter Jerry Hermans won van Roosendaler Adrie Demming.

De door corona gevelde wereldranglijstaanvoerder Dick Jaspers was er niet bij, dus lag de weg open voor anderen om een Grand Prix-toernooi te winnen. Maar de verwachte namen Barry van Beers, Jean van Erp, Jean-Paul de Bruijn, Dave Christiani en Raimond Burgman sneuvelden allemaal voortijdig.

Hermans en Demming, die beiden via de kwalificaties het hoofdtoernooi hadden bereikt, bleven wel overeind. In de eindstrijd rekende de 33-jarige Oosterhouter in 19 beurten af met de 52-jarige Roosendaler: 40-31.

De Eekhoorn

Opmerkelijk: beide spelers komen in de eredivisie uit voor het Oosterhoutse team De Eekhoorn, dat zijn thuishaven heeft op de gelijknamige camping. Hermans is daar bovendien de eigenaar. Demming speelt daarnaast voor De Distelbiljarts in Roosendaal.

In Capelle aan den IJssel moest Hermans zestien wedstrijden spelen om de finale te bereiken. Demming, die vroeger instroomde in de kwalificaties, zelfs nog twee meer. Na zeventien opeenvolgende gewonnen partijen greep Hermans zaterdagavond de eerste Grand Prix-titel uit zijn biljartloopbaan. In de halve finale had hij Frans van Schaik op zij gezet en in de kwartfinale Jean van Erp.

Gerwin Valentijn

Demming won in de kwartfinales van Willebrorder Gerwin Valentijn en versperde in de halve eindstrijd voormalig Nederlands kampioen Jean-Paul de Bruijn de weg naar de finale. Hermans was dolgelukkig met zijn toernooizege. ,,Het was geweldig om samen met Adrie de finale te spelen, want wij kennen elkaar al jaren.”

Ook Demming was bijzonder opgetogen over zijn verrassende finaleplaats. ,,Ik had in het begin van het toernooi al uitgerekend hoeveel partijen ik zou moeten winnen. Dat is uiteindelijk nog gebeurd ook, echt ongelofelijk.”