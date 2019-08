Jeroen van Damme heerst in dertigste Dorpsloop Teteringen

Na een moeizame warming-up kon Jeroen van Damme kiezen uit twee scenario’s. Of hij leverde zijn startnummer weer in bij wedstrijdleider Henk Joosen of hij moest hard starten.

De snelste marathonman aller tijden in de regio koos voor de tweede keuze. Als een raket stoof hij weg en na de eerste ronde had hij een letterlijke straatlengte voorsprong op het trio Michiel van Nispen, Huub Maas en Pieter Cappon. De startsnelheid was er ook nog halverwege. De Roosendaler kwam op de vijf kilometer al in 16,19 minuten door. Sneller dan winnaar Rob Musters op de eerder verlopen aparte wedstrijd over deze afstand.

Op de finishklok kwam voor Van Damme uiteindelijk 33,02 minuten te staan. ,,Verleden jaar liep ik onder betere omstandigheden een mindere tijd. Het was afzien, maar mijn lichaam is gelukkig niet in een ‘wokkel’ geschoten deze race. Nee, de Tilburg Ten Miles is een wedstrijd met teveel prikkels, ik loop volgende week weer een 10 kilometer in de Ketelhavenloop.”

Finse heuvels