Jeroen Maas overwint kramp en wint Dorpsloop Teteringen

Op de finishlijn in Teteringen had iedereen Marcel Laros als winnaar genoteerd. De Oosterhouter liep een sterke race en leek onbedreigd de 29se Dorpsloop te gaan winnen. Zijn grootste concurrent, Jeroen Maas, had al een paar keer aan zijn hamstrings gevoeld. De kramp die daar in was geschoten schoot er echter ook weer gewoon uit. In de slotronde zag Maas (Spiridon) dat het zelfs nog mogelijk was om Colin Bekers op te volgen op de erelijst. Hij zette aan en won de 10 kilometer in 32,41 minuten.