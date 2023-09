Jermain Grünberg: ‘Ik hoop de beste Nederlandse turner in de geschiedenis te worden op brug’

Voor de Nederlandse turnteams is het alles of niets tijdens de komende WK in Antwerpen. De olympische droom van Tilburger Jermain Grünberg (23) is dichterbij dan ooit. Eerst moet de alleskunner van Flik-Flak zaterdag in Gent nog zijn plekje definitief veilig stellen.

Droomde je als kind al van de Olympische Spelen?

,,Ik denk dat dat de droom is van iedereen die een olympische sport doet. Ik kwam al op vrij jonge leeftijd hier, zag waar de grote jongens hun hele leven voor hadden getraind: Yuri (van Gelder, red.) en Jeffrey (Wammes). Daar word je in meegenomen. Overal hier in de zaal zie je de olympische ringen staan onder TeamNL. Het is mijn ultieme doel.”

Je bent er dichter bij dan ooit?

,,Als het een keer moet gebeuren, is het nu. Als wij het in Antwerpen goed doen met zijn allen, staan we volgend jaar op de Olympische Spelen.”

Even een stukje scorebordjournalistiek. In april eindigde het mannenteam met pijn en moeite als twaalfde op het EK. Oranje moet nu bij de beste twaalf van de wereld zijn voor een olympisch teamticket. Dat is een wereld van verschil.

,,Op het EK was ik geblesseerd. Ik zou in eerste instantie helemaal niet gaan. Maar twee andere kernteamleden waren ook geblesseerd, we moesten heel veel wisselen. Dat was geen wedstrijd, meer een overlevingsstrijd. Zoals we er nu voorstaan, maken we zeker een kans. Ook al is het niveau hoger dan ooit.”

Bart Deurloo was er op het EK ook nog niet bij. Die maakte pas later zijn comeback.

,,Daardoor zijn we in de breedte sterker. En wedstrijden zijn minder stressvol, omdat we iemand in het team hebben met al tien jaar EK- en WK-ervaring. En hij heeft twee Olympische Spelen meegemaakt. Bart blijft heel rustig, dat is voor mij heel fijn.”

Wanneer kom jij in de eregalerij te hangen in de trainingshal van Flik-Flak, tussen onder anderen Van Gelder en Wammes?

,,Daarvoor moet je top 5 van Europa zijn of top 8 op een WK. Het eerste doel is om op de Spelen te staan. Daarna ga ik me pas focussen op finales pakken. Het zou wel heel vet zijn als ik hier aan de muur kom te hangen. Maar als ik kan tekenen om niet aan de muur te hangen en wel naar de Olympische Spelen te gaan, doe ik dat.”

Ik kom uit hetzelfde nest als Yuri en Jeffrey. Ik hoop de naam van Den Bosch hoog te houden Jermain Grünberg (23)

Was jij meer fan van Yuri of van Epke Zonderland?

,,Yuri. Hij en Jeffrey (Wammes, red.) zijn altijd mijn voorbeelden geweest omdat ik hier als klein jochie dagelijks met hen trainde. Daar kan niets aan tippen. Ik kom uit hetzelfde nest. Ik hoop de naam van Den Bosch hoog te houden.”

Zegt een geboren en getogen Tilburger. Voor een supporter van Willem II zijn het zware tijden.

,,Ik ben al eventjes niet meer in het stadion geweest. Het laatste jaar in de eredivisie ben ik ermee gestopt. Ik had het veel te druk met trainen en met herstel. Herstel is ook een belangrijk onderdeel van topsport. Als je niet goed herstelt, kun je de volgende ochtend niet goed trainen. Ik volg Willem II nog wel. Nee, de afgelopen week was niet heel positief. Moeilijke tijden creëren sterke mensen. Sterke mensen creëren makkelijke tijden en makkelijke tijden creëren weer zwakke mensen. Dat heb ik ooit ergens gelezen. Dat vond ik wel toepasselijk voor mij.”

Licht eens toe.

,,Ik heb een heel moeilijke tijd gehad na het EK van München. Blessures. Enkelbreuk tijdens het WK, meerdere malen vingers gekneusd, gebroken of uit de kom.”

Wat was het keerpunt?

,,Na lange tijd kon ik eindelijk weer volle bak trainen in mijn eigen vertrouwde omgeving. Ik heb aan mijn eigen plan gewerkt en dat loonde binnen anderhalve maand gelijk in mijn eerste wereldbekerfinale. Twee zelfs: op rek en op brug, om vervolgens meteen een medaille te halen op brug. Op rek viel ik helaas met mijn afsprong. Van die wedstrijd in Varna(?) kreeg ik zo’n erge boost dat ik die lijn heb doorgetrokken. Op de NK heb ik mijn seizoen af kunnen sluiten met een gouden medaille op rekstok met een hele nieuwe oefening. Als je eenmaal geloof hebt, kun je tien keer zo goed worden als je bent zonder geloof, in een depressieve fase.”

Vanwaar jouw voorliefde voor het toestel brug met gelijke leggers?

,,Het is het toestel waar ik sowieso het liefste op train en de meeste uren in heb gestoken. Nederland heeft nog nooit een brugspecialist gehad. Epke was ook wel goed, maar heeft maar één keer op een WK in de brugfinale gestaan. Ik hoop er meer uit te halen. Op rek hebben we Epke en Bart gehad, op vloer Jeffrey en Bram Verhofstad, op ringen Yuri en op voltige nu Loran (de Munck, red.). En op sprong heeft Jeffrey verschillende finales gehaald. Ik hoop de beste Nederlander in de geschiedenis te worden in brugturnen.”

