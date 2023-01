Jeffrey Sparidaans zorgt voor grote stunt met tourkaart-winst: ‘Moet mijn baas gaan bellen, ben straks 30 weekenden weg’

LIVE | Volg hier de strijd tussen Van der Poel en Van Aert op de cross in Koksijde

Het cyclocross-circus verhuist naar West-Vlaanderen. In Koksijde staat de X2O-Trofee op het programma. De Duinencross stond traditioneel eind november op het menu als Wereldbekercross, maar anno 2023 is het dus anders. Het zand is evenwel gebleven. Krijgen we een nieuw koninklijk duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Hun eerste strijd in het zand vochten ze elf jaar geleden uit op het WK voor junioren. U volgt alle updates in deze liveblog.

5 januari