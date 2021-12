Jeffrey Herlings wil altijd winnen, ook op het strand in Frankrijk

Rucphen staat klaar om NK veldrijden over te nemen: ‘Parkoers wordt nog niet afgebroken’

Na een volgens voorzitter Kees Kools ‘geslaagd’ debuut in de wereldbeker, staat Rucphen klaar om over drie weken het in het Zaltbommel afgelaste NK over te nemen. ‘Maandag weten we meer.’ Voorlopig wordt het parkoers in de Binnentuin niet afgebroken.

18 december