Jaspers tegen Sanchez in kwartfinale van World Cup Veghel; Jorissen exit

Dick Jaspers heeft zich vrijdagmiddag zonder veel problemen weten te plaatsen voor de kwartfinale van de World Cup driebanden in Veghel. Dat was twee jaar geleden, bij de eerste editie van het evenement, het eindstation voor de biljarter uit Sint-Willebrord.

Jaspers versloeg in de 1/8ste finales de Koreaan Sung Won Choi met 50-21 in 18 beurten. Opnieuw een uitstekend moyenne dus voor de favoriet in Veghel. ,,Ik had, zoals wel vaker, een beetje een stroeve start”, aldus Jaspers na afloop. ,,Maar uiteindelijk speel ik bijna drie gemiddeld, dus dan mag ik tevreden zijn.” In de openingsfase miste Jaspers twee losbanders. ,,De tijdklok is maar 30 seconden en ik had geen zin om al zo vroeg een van mijn time-outs te gebruiken. Daarom deed ik ze op gevoel. Dat pakte in die twee gevallen niet goed uit. Maar soms moet je wat risico nemen.”

Zonder nabeurt

In de kwartfinale moet de Willebrordse nummer 1 van de wereldranglijst zich zien te ontdoen van de Spaanse routinier Daniel Sanchez, die in een thriller van de Turk Semih Sayginer won: 50-49 in 38 beurten. Aangezien er zonder nabeurt wordt gespeeld, had Sayginer het nakijken.

Jorissen exit

Eerder op de middag plaatste ook de enige andere Nederlander die nog actief is, Hagenaar Jeffrey Jorissen, zich bij de laatste acht. Ook hij deed dat door een Koreaan te verslaan. Tegen Ja In Kang werd het 50-44 in 35 beurten. In de kwartfinale kon Jorissen het niet bolwerken tegen de Turk Tayfun Tasdemir. De Hagenaar knokte zich nog wel terug van 19-31 naar 34-33, maar had op de volgende spurt van zijn opponent geen antwoord meer: 39-50 in 21 beurten.

Blomdahl

Ook voor de Zweed Torbjörn Blomdahl was de kwartfinale het eindstation. Hij moest zijn meerdere erkennen in de Koreaan Jung Han Heo: 36-50 in 26 beurten.

Vervroegd

Zaterdag worden de halve finales en finale gespeeld. Die partijen zijn anderhalf uur naar voren gehaald, vanwege de te verwachten extra coronaregels. De halve finales beginnen nu om 10.30 en 12.30 uur, de finale om 15.30 uur.

Kwartfinales.

17.00 uur: Jorissen (Ned) - Tasdemir (Tur) 39-50/21 en Blomdahl (Zwe) - Heo (Kor) 36-50/26.

19.00 uur: Jaspers (Ned) - Sanchez (Spa) en Sidhom (Egy) - JT Kim (Kor).

Volledig scherm Jeffrey Jorissen bij de World Cup in Veghel. © Jan Rosmulder