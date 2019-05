Jaspers pakt volgende titel: Willebrorder nu ook Europees kampioen driebanden

De nummer één van de wereld is vanaf heden ook Europees kampioen: Dick Jaspers heeft de titel gepakt op het EK driebanden. In het Duitse Brandenburg was de Willebrorder te sterk voor Marco Zanetti.

Door een score van 40-31 in 16 beurten kan Dick Jaspers zich nu niet alleen de beste driebander van de wereld noemen, maar ook Europees Kampioen. Die titel stond tot op de dag van vandaag nog op naam van Marco Zanetti, die ook al tweemaal het wereldkampioenschap won. De Italiaan was voorafgaand aan dit toernooi de mondiale nummer zes.

Maar Zanetti moest zaterdagmiddag dus zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander uit Sint Willebrord, die een lange weg aflegde richting de finale. En er stond meer op het spel: de troon, het feit dat Jaspers zichzelf nummer één van de wereld mag noemen. Frédéric Caudron hijgde Jaspers in de nek op die ranglijst.

In de eerste knock-outronde schakelde de West-Brabander Cengiz Karaka uit, daarna rekende hij af met Peter Ceulemans en Dion Nelin, waardoor een plaats in de halve finale een feit was. Eenvoudig ging dat niet; tegen zowel Ceulemans als Nelin moest de Nederlander een achterstand ombuigen. Caudron was op dat moment al uitgeschakeld, en dus was voor de titelwinst al bekend dat Jaspers’ nummer één-notering niet in gevaar kwam.

Halve finales

De Spanjaard Ruben Legazpi was zaterdagmorgen de laatste sta-in-de-weg richting de finale. Legazpi schakelde eerder Nederlanders Glenn Hofman en Jean van Erp uit. Als een komeet startte Jaspers tegen de topdriebander uit het Iberisch schiereiland. Het werd uiteindelijk: 40-15 in 8 beurten. Even later zag hij dat Zanetti zijn opponent Coklu met overtuiging versloeg.