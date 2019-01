Jaspers overtuigend naar finale NK driebanden

Jaspers in kwartfina­le NK driebanden tegen Swertz, De Zwart treft Jorissen

12 januari Dick Jaspers neemt het zaterdagavond in de kwartfinale van het NK driebanden (de Masters) in Berlicum op tegen Raymund Swertz, die in de poule als tweede eindigde achter Dave Christiani. Kay de Zwart uit Sprundel speelt tegen Jeffrey Jorissen.