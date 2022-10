Jaspers net niet naar de finale bij World Cup driebanden in Veghel

Dick Jaspers is er zaterdagmiddag niet in geslaagd de finale te halen van de World Cup in Veghel. Op het prestigieuze toernooi redde de regerend wereldkampioen uit Sint Willebrord het in de halve eindstrijd net niet tegen de Koreaan Choong Bok Lee (47-50 in 35 en 36 beurten).