Jaspers houdt al dertig jaar huis in driebandenland: ‘Stoppen is nog niet in me opgekomen’

Exact dertig jaar nadat hij zijn eerste nationale titel driebanden veroverde, stond Dick Jaspers uit Sint Willebrord gisteren voor de 21ste keer op het hoogste trapje van het podium bij het NK. Drie decennia draait de 54-jarige biljarter uit Sint-Willebrord dus al mee in de top. Ad Verlouw (70) uit Ammerzoden, toeschouwer bij het NK in Berlicum gisteren, maakte van dichtbij mee hoe Jaspers de eerste serieuze schreden zette in de biljartwereld. ,,Hij was 18 jaar toen, zoiets. Niemand wist nog wie hij was. We deden allebei mee aan een toernooi in Lokeren en waren aanwezig bij de loting. Toen bleek dat we pas de volgende dag in actie hoefden te komen, stelde Dick voor dat we naar het huis van zijn ouders zouden gaan om te trainen. En ik kon blijven logeren.”