Jaspers blijft winnen; Wijnen exit op NK driebanden

Donderdag en vrijdag won Jaspers in poule A al van Jack Wijnen en Frans van Schaik. Deze twee moesten samen uitmaken wie er met Jaspers mee naar de kwartfinale mocht. Allebei hadden ze al van Uijtdewilligen gewonnen en van Jaspers verloren. Dongenaar Wijnen redde het in een volgepakte Benelux Foyer van d'n Durpsherd in Berlicum net niet tegen Amsterdammer Van Schaik. Hij ging met 35 - 40 onderuit in 27 beurten en is dus - net als Uijtdewillegen - uitgeschakeld.