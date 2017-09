Jasper Bovenhuis pakt Ronde van Midden-Brabant, die Daan Meijers graag had willen winnen

Jasper Bovenhuis heeft zijn ploeg Vlasman Cyling Team op de valreep een grote zege bezorgd. In Dongen won hij de 48e Ronde van Midden-Brabant. De 26-jarige renner uit Staphorst was in de eindspurt de snelste van een kopgroep van tien man. Rick Ottema, de winnaar van vorig jaar, finishte als tweede. De derde podiumplek was voor Jasper Hamelink.

Ottema legde zich sportief neer bij de zege van Bovenhuis: ,,Hij kwam wel met zoveel snelheid nog over me heen. Knap gedaan." De druiven smaakten nog het zuurst voor Daan Meijers. De tegenwoordig in Dongen wonende Delta-coureur reed in eigen dorp en streek zijn laatste grote koers als semi-professioneel renner. Hij komt voor De Jonge Renner nog in actie op het NCK, maar daarna gaat de 26-jarige Brabander zich volledig toeleggen op het begeleiden van jonge renners. Zo wordt hij ook ploegleider bij DJR.

Meijers zei niet door de achterdeur te willen vertrekken. ,,Ik heb daarom vandaag gekoerst voor de overwinning." De teleurstelling over het missen van die zege, hielden de emoties van het afscheid buiten de deur. ,,Als je in volle finale zit, heb je geen tijd om over wat anders na te denken dan hoe je die koers moet gaan winnen."

Een laatste demarrage op vijf kilometer van de meet, werd gecounterd en in de sprint was hij kansloos tegen de snellere Bovenhuis en Ottema. Met een vijfde plaats sloot Meijers zijn laatste koers af.

De wedstrijd werd al snel geopend door een kopgroep van zeventien renners. Daarin waren Bovenhuis en Hamelink al van de partij. Net als topcompetitiewinnaar Robbert de Greef. De maximale voorsprong van de leiders bedroeg anderhalve minuut.