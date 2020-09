Jason Halman weet dat het beter moet bij Twins: ‘Maar we komen eraan’

honkbalMet de vijfde plaats is Twins het eerste deel van de honkbalcompetitie beneden zijn mogelijkheden gebleven. Een plaats in de play-offs om de titel was haalbaar, vindt ook catcher Jason Halman.

Twins is (weer) veroordeeld tot het spelen van de play downs, maar er degradeert dit seizoen geen ploeg omdat er maar een half seizoen is gespeeld. Om de spanning er nog een beetje in te houden heeft de bond er een surrogaat-bekercompetitie van gemaakt. Een troostprijs die de Oosterhouters wel op moeten kunnen halen. In de kampioenspoule gaat de strijd om de titel tussen Neptunus en Pirates met HCAW en Pioniers als figuranten.

Halman vindt dat het talent en de combinatie met routine voldoende had moeten zijn voor Twins: ,,Er had veel meer in gezeten. Het was inderdaad een bittere pil die we moesten slikken. Ik ben zeer teleurgesteld. Ook in mijn eigen optreden. Ik heb te weinig gebracht. Niet alleen in de technische uitvoering maar ook in het ondersteunen van de jeugd. Met mijn routine heb ik de rol om ze duidelijk te maken dat ze het weldegelijk kunnen. Ze moeten geloof krijgen om wedstrijden te domineren.”

Dipje

Aan slag kende de zestienvoudige international midden in de competitie een dipje, maar hij corrigeerde dat de laatste weekeinden. ,,Een half seizoen is te kort om dat slaggemiddelde te herstellen.”

Twins heeft de winst in teveel wedstrijden in de slotfase weggegeven vanuit gewonnen positie. De startende werpers zetten het vaak wel goed weg. ,,Het is een raar jaar voor iedereen. Het was vaak ‘net niet’. Door niet constant te presteren glipte de winst ons vaak door de vingers. De start was vaak goed, maar dieper in de wedstrijd ging het mis.”

,,Volgend jaar moet dat beter worden als we ons doel om play-offs te spelen willen bereiken”, is Halman duidelijk. ,,Het is echt een kwestie van tijd. Geen enkele twijfel bij mij dat Twins er aan komt en dat dat wat we uiteindelijk willen er ook gaat komen’’, aldus de Hagenaar.

De fundering bij Twins is goed maar bij de eerste vier eindigen lukt tot op heden maar niet. Toch moet de werkwijze in Oosterhout volgens achtervanger Halman zijn vruchten gaan afwerpen. ,,De sfeer in de ploeg is goed. De spelers zijn erg close en steunen elkaar. Iedereen gunt de ander het succes. Ook ik gun de jeugd alles. Daarom baal ik dat ik met mijn 31 jaar en al mijn ervaring niet beter voor de dag ben gekomen en meer voor de jongens heb kunnen betekenen.”

Twins speelt zondag thuis op het eigen sportpark tegen Quick Amersfoort.